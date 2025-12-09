Mundial 2026: El verdadero motivo de las dos pausas por hidratación impuestas por FIFA

Pero hay dos puntos que llamaron la atención. Que sean obligatorias y que duren 3 minutos, una eternidad para el fútbol. Entonces nos dimos cuenta, no solos nosotros sino todo el mundo, que detrás hay motivos económicos.

Si analizamos que por un bloque de 30 segundos de publicidad para la final de Argentina-Francia en el Mundial pasado costaba 437 mil dólares, o sea más de 14 mil dólares el segundo, estamos hablando de que en los 3 minutos por descanso se facturarán casi 3 millones de dólares, o sea, 6 millones por partido a 104 partidos, FIFA facturará en publicidad por las pausas por hidratación un total de 624 millones de dólares.

Está bien que no todos los partidos tendrán el mismo precio y el que tomamos es el de la final del pasado Mundial, pero ese es el punto, fue hace 3 años y ahora los precios están mucho más elevados y hasta FIFA quizás facture mucho más. Vamos con un ejemplo de esto. Para el Superbowl 2026 se estima que los 30 segundos de publicidad costarán 8 millones de dólares, muchísimo más que el precio que tomamos nosotros del bloque de 30 segundos.

Sea cual sea el monto queda claro que FIFA no da puntada sin hilo, pero llegará un día en que tantos agregados a los 90 minutos que dura un partido harán que el juego cada vez sea menos atractivo, y las audiencias bajen, ahí entenderán todo el daño que le hicieron al fútbol y porque ya no es un negocio rentable, y ahí será el momento en que se darán cuenta que el carretel está vacío y ya no habrá con que dar puntadas, pero ya será tarde.

