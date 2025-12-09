Cada movimiento que realiza Gianni Infantino con FIFA se cuenta en billetes, o sea, todo absolutamente todo lo hace por facturar más. Y si uno ve que el fútbol es un negocio entonces piensa que es lógico, ¿Pero qué precio se paga por volver todo facturable? ¿Cómo afecta a la normal naturalidad de los partidos? El Mundial 2026 tendrá 2 pausas por hidratación las cuales esconden otro motivo más que el descanso de los jugadores.
NO ES POR LOS JUGADORES
Mundial 2026: El verdadero motivo de las dos pausas por hidratación impuestas por FIFA
La FIFA de Gianni Infantino acaba de anunciar que en todos los partidos del Mundial 2026 habrá pausas de hidratación, pero detrás hay otra razón.
Nos preguntamos todo esto ya que FIFA, con Infantino a la cabeza, acaba de anunciar que en todos los partidos del Mundial habrá dos pausas para hidratarse, y serán obligatorias más allá del clima en ese momento. Pero esto tiene detrás otro motivo, y no es meramente porque se piense en los jugadores.
El motivo de las pausas por hidratación que habrá en el Mundial 2026
La FIFA acaba de anunciar que en el minuto 22 de cada tiempo de cada uno de los partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, habrá una pausa de hidratación. La misma será de 3 minutos cada una, o sea 6 minutos más por partido. Pero estas pausas por hidratación no se activarán cuando la temperatura llegue a cierto grado de calor, sino que serán obligatorias en todos los encuentros, esto despertó sospechas y se supo el motivo que hay detrás.
En primer lugar, hay que analizar cómo afecta a la naturalidad del juego y que beneficio trae. Porque ya son muchas cosas que se fueron implementando en el fútbol en poco tiempo y todo está cambiando mucho, pero nadie mide las consecuencias, ya que cuando la gente se aburra dejará de mirar y el fútbol ya no será un negocio tan rentable, o frenan un poco o todos se irá al tacho.
Al igual que el VAR, el beneficio no es tan grande por la forma que afecta al juego, o sea, no tiene sentido que las pausas sean obligatorias, deberían activarse a cierta temperatura, entonces así se entendería que es para beneficio de jugadores, ya que nunca se sabría cuando se realizará la pausa y no habría otro motivo.
Pero hay dos puntos que llamaron la atención. Que sean obligatorias y que duren 3 minutos, una eternidad para el fútbol. Entonces nos dimos cuenta, no solos nosotros sino todo el mundo, que detrás hay motivos económicos.
Si analizamos que por un bloque de 30 segundos de publicidad para la final de Argentina-Francia en el Mundial pasado costaba 437 mil dólares, o sea más de 14 mil dólares el segundo, estamos hablando de que en los 3 minutos por descanso se facturarán casi 3 millones de dólares, o sea, 6 millones por partido a 104 partidos, FIFA facturará en publicidad por las pausas por hidratación un total de 624 millones de dólares.
Está bien que no todos los partidos tendrán el mismo precio y el que tomamos es el de la final del pasado Mundial, pero ese es el punto, fue hace 3 años y ahora los precios están mucho más elevados y hasta FIFA quizás facture mucho más. Vamos con un ejemplo de esto. Para el Superbowl 2026 se estima que los 30 segundos de publicidad costarán 8 millones de dólares, muchísimo más que el precio que tomamos nosotros del bloque de 30 segundos.
Sea cual sea el monto queda claro que FIFA no da puntada sin hilo, pero llegará un día en que tantos agregados a los 90 minutos que dura un partido harán que el juego cada vez sea menos atractivo, y las audiencias bajen, ahí entenderán todo el daño que le hicieron al fútbol y porque ya no es un negocio rentable, y ahí será el momento en que se darán cuenta que el carretel está vacío y ya no habrá con que dar puntadas, pero ya será tarde.
