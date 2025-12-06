Fixture confirmado: días, sedes y horarios de la Selección Argentina en el Mundial 2026

En el día de ayer la FIFA sorteó la fase de grupos del Mundial 2026, donde quedó decretado que la Selección Argentina será parte del Grupo J y se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. 24 horas después quedó diagramado de manera oficial el fixture con días, sedes y horarios para los primeros tres encuentros del equipo de Lionel Scaloni.
El sorteo para esta Copa del Mundo es absolutamente innovador. El pase de 32 selecciones participantes a 48 hizo de por sí ya supuso varias modificaciones, pero además lo que se decidió en la previa es diagramar a dedo y no por sorteo las sedes, días y horarios en las que se jugará cada encuentro, ajustando todo en favor del espectáculo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 será ante Argelia, el 16 de junio a las 22 (Hora Argentina) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas. El segundo encuentro será ante Austria el 22 de junio a las 14 (Hora Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. El tercer y último partido de la fase de grupos será ante Jordania el 27 de junio a las 23hs de nuestro país y nuevamente será en el AT&T Stadium de Dallas.
Teniendo en cuenta este diagrama, el cuerpo técnico de la Selección Argentina comenzará a definir dónde sentará las bases de su búnker teniendo en cuenta que se moverá por el centro de los Estados Unidos. Quedaron atrás los rumores de una fase de grupos casi en su totalidad en Miami y ahora Lionel Scaloni y compañía diagramarán lo mejor para pasar la primera fase sin complicaciones logísticas.
Un 16avos de final complejo para la Selección Argentina
Así como quedó diagramada la fase de grupos, también quedaron establecidas las sedes y días a disputarse las series de eliminación directa camino a la gran final. En caso de que la Selección Argentina pase a los 16avos de final como primero del su zona jugará en el Hard Rock de Miami ante el segundo del grupo H. En caso de que el equipo de Scaloni salga segunda se verá frente a frente con el primero del grupo H en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Los caminos de la Selección Argentina varían mucho tanto en posibles rivales como sedes dependiendo de la posición en la que termine en la fase de grupos. Está más que claro que el objetivo será salir en la primera ubicación sin sobresaltos, sabiendo que ya en 16avos puede enfrentarse a un rival de fuste teniendo en cuenta que el grupo H, con el que se cruza el grupo J que integra la Albiceleste, está integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Está claro que en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero siguiendo los caminos normales todo indica que la Selección Argentina saldrá primera del grupo J e inmediatamente se enfrentaría a España o Uruguay por los 16avos de final en el Hard Rock de Miami. El Mundial 2026 ya está en marcha a pesar de que faltan 187 días para que empiece a girar la pelota.
