Fixture confirmado: días, sedes y horarios de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Los caminos de la Selección Argentina varían mucho tanto en posibles rivales como sedes dependiendo de la posición en la que termine en la fase de grupos. Está más que claro que el objetivo será salir en la primera ubicación sin sobresaltos, sabiendo que ya en 16avos puede enfrentarse a un rival de fuste teniendo en cuenta que el grupo H, con el que se cruza el grupo J que integra la Albiceleste, está integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Está claro que en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero siguiendo los caminos normales todo indica que la Selección Argentina saldrá primera del grupo J e inmediatamente se enfrentaría a España o Uruguay por los 16avos de final en el Hard Rock de Miami. El Mundial 2026 ya está en marcha a pesar de que faltan 187 días para que empiece a girar la pelota.

Más en GOLAZO 24

Mundial 2026: Zona accesible para Argentina, 16vos complicado

Insólito lo que dijeron sobre Marcos Rojo en la previa de Boca vs Racing

Se hartó y pega el portazo en River por culpa de Armani y Gallardo

El impactante anuncio de Tapia sobre el futuro de Scaloni: "Seguramente"