Sorpresa en River por la gran ayuda que está por recibir de Rosario Central

No solo que River podría conseguirle club a un Bustos que no será tenido en cuenta, sino que además conseguiría a cambio a un jugador como Franco Ibarra que es del gusto de Gallardo y todo gracias a un Rosario Central que propuso hacer esta operación. Las charlas siguen su curso y se verá cómo termina esta historia tan particular en medio de un mercado de pases que día a día va tomando temperatura y que promete ser bastante movido para el Millonario.