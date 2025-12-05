Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo comenzaron a rearmar el plantel de River en medio de un mercado de pases que está siendo más que caliente. En medio de las diferentes negociaciones que está iniciando el Millonario se supo que está muy cerca de recibir una enorme ayuda de Rosario Central.
IMPACTANTE
Sorpresa en River por la gran ayuda que está por recibir de Rosario Central
En medio de un mercado de pases caliente para River, se aproxima un acuerdo llamativo con Rosario Central.
Una de las prioridades de River para el mercado de pases que ya está en marcha es incorporar a un volante central. En las últimas horas se supo que el Millonario ya avanzó para sumar a Fausto Vera, futbolista surgido en Argentinos Juniors con presente en Atlético Mineiro de Brasil, pero Gallardo quiere otra variante más.
El otro jugador por el que River ya inició gestiones es Franco Ibarra, volante central de Rosario Central que hace tiempo se viene destacando en el equipo de Ariel Holan. La charla comenzó con una consulta de condiciones por parte del Millonario y allí se dio una situación más que particular ya que los dirigentes del Canalla preguntaron por un hombre descartado por Gallardo.
Bustos por Ibarra, el plan de Central y River
Rosario Central está en la búsqueda de un lateral derecho y el nombre que pidió Ariel Holan es Fabricio Bustos, quien ya mantuvo una charla con Gallardo donde le indicaron que no será prioridad y que lo mejor es que se busque otro club. De esta manera comenzó a diseñarse un intercambio de jugadores donde River saldría muy beneficiado.
No solo que River podría conseguirle club a un Bustos que no será tenido en cuenta, sino que además conseguiría a cambio a un jugador como Franco Ibarra que es del gusto de Gallardo y todo gracias a un Rosario Central que propuso hacer esta operación. Las charlas siguen su curso y se verá cómo termina esta historia tan particular en medio de un mercado de pases que día a día va tomando temperatura y que promete ser bastante movido para el Millonario.
Más en GOLAZO 24
Revuelo total: la última mentira de Moretti que impacta en River y San Lorenzo
La decisión drástica de Darwin Núñez tras los rumores de su llegada a River
Se hartó y pega el portazo en River por culpa de Armani y Gallardo
El impactante anuncio de Tapia sobre el futuro de Scaloni: "Seguramente"