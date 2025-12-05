River comenzó a rearmar su plantel pensando en el 2026 luego de lo que fue un 2025 paupérrimo con resultados sumamente negativos. Marcelo Gallardo ya habló con aquellos que no tendrá en cuenta para la próxima temporada pero hay un futbolista que por motus propio comenzó a planear su salida y todo por culpa de Franco Armani.
SE CALENTÓ
Se hartó y pega el portazo en River por culpa de Armani y Gallardo
River está cerca de perder a un jugador importante por la presencia de Franci Armani a pesar de que Gallardo le pidió que se quede.
Franco Armani viene de tener una temporada con altibajos. Más allá de que hubo partidos y acciones donde pudo haber hecho algo más, el Pulpo no está en duda para nada en el cuerpo técnico al mismo tiempo que el arquero dejó en claro que no tiene pensando marcharse de River en el próximo mercado de pases a pesar de que fue algo que se rumoreó.
“Está a disposición de Gallardo para lo que viene. Va a querer ganar cosas lo antes posible con River. Lo noté enojado... Hablé poquito para no molestarlo. Se le va a ir pasando el enojo... Quiere levantar títulos”, sentenció Martín Aráoz, agente de Franco Armani, dialogando con DSports. Ante esta situación el que tomó cartas en el asunto es Jeremías Ledesma.
Ledesma quiere irse de River
Ledesma llegó a River a mediados del 2024 de la mano de Martín Demichelis, sabiendo que en un primer momento iba a tener que esperar su momento con un Armani casi intocable, pero con la promesa de que a partir de este 2025 iba a tener mucha más participación. Se produjo el cambio de entrenador con la vuelta de Gallardo y aquella promesa quedó en la nada.
En este 2025 solamente disputó 270 minutos repartidos en tres encuentros, muchísimo menos de los que esperaba tener. Ahora que se supo que Armani seguirá por todo el 2026 y que además Gallardo lo considera capitán y titular en su equipo, Ledesma le pidió a sus agentes que comiencen a escuchar propuestas para poder salir a otro club.
En River no quieren saber nada con la salida de Ledesma, sabiendo que tiene cualidades para ser el hombre que defienda el arco una vez que se termine la era de Franco Armani, pero también entienden la necesidad de Conan de salir a buscar minutos en otro lado luego de un año y medio casi sin tener actividad. Con las cartas sobre la mesa, todo dependerá de qué tan buenas sean las propuestas que lleguen.
