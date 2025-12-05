Se hartó y pega el portazo en River por culpa de Armani y Gallardo

En River no quieren saber nada con la salida de Ledesma, sabiendo que tiene cualidades para ser el hombre que defienda el arco una vez que se termine la era de Franco Armani, pero también entienden la necesidad de Conan de salir a buscar minutos en otro lado luego de un año y medio casi sin tener actividad. Con las cartas sobre la mesa, todo dependerá de qué tan buenas sean las propuestas que lleguen.

