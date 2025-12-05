Autos con una financiación irresistible: La oferta a tasa 0% que enloquece a los oportunistas

Autos eléctricos: ¿Qué ofrece el BYD Yuan Pro en autonomía y equipamiento?

Entre sus características técnicas, el BYD Yuan Pro ofrece:

Autonomía de 380 km bajo el ciclo NEDC europeo.

bajo el ciclo NEDC europeo. Motor de 130 kW y 290 Nm de torque .

y . Dimensiones de 4310 mm de largo, 1830 mm de ancho y un baúl de 265 L (1210 L con asientos rebatidos).

En cuanto al interior, incluye de serie:

Pantalla central de 12,8’’ con CarPlay y Android Auto.

con CarPlay y Android Auto. Panel de instrumentos digital de 8,8’’.

Cargador inalámbrico.

Aire acondicionado automático.

Conexiones USB delanteras y traseras.

Tapizados símil cuero y controles eléctricos en el asiento del acompañante.

En seguridad incorpora:

Control de estabilidad (ESC).

Control de tracción (TCS).

Control de descenso (HDC).

Cuatro airbags.

Cámara panorámica HD con múltiples radares.

El precio de lista para esta versión es de US$29.990.

¿Cómo impacta esta financiación en un mercado de autos que viene desacelerando?

El movimiento de BYD aparece en un cierre de año particular. Si bien 2025 fue un período de fuerte actividad en el sector, noviembre mostró una caída:

905 patentamientos en el mes.

en el mes. Una baja del 33,2% frente a octubre .

. Una caída del 3,6% interanual.

Sin embargo, el acumulado anual marca una tendencia muy distinta, 587.666 vehículos vendidos, lo que representa un 49,7% más que en 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

Sebastián Beato, titular de la entidad, destacó que las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre siguen siendo un “buen número”, considerando que el mes tuvo dos días hábiles menos y suele ser históricamente uno de los más flojos del año.

Las marcas comenzaron a mover sus estrategias para captar a quienes todavía dudan en cerrar una compra antes de fin de año.

¿Puede esta oferta cambiar las reglas del juego en la financiación de autos?

La decisión de BYD se interpreta como un intento por acelerar la transición hacia vehículos eléctricos, pero también como una estrategia clara para ganar participación ante una competencia que, por ahora, no ofrece planes similares.

, la automotriz apuesta a marcar presencia en un cierre de año donde cada decisión del consumidor cuenta.

En un mercado acostumbrado a financiaciones con costos elevados, la llegada de tasa 0% y cuotas en pesos para un eléctrico genera un fenómeno poco común: vuelve a poner la financiación en el centro de la decisión de compra.

