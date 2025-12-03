Autos importados sin arancel: Qué marcas completaron los 50.000 cupos

Marcas como Volkswagen, Fiat, Chevrolet Renault y Citroen ocuparon parte del programa. Curiosamente, en alguno de esos casos la importación será de cualquier manera china ya que los vehículos elegidos son fabricados en ese lugar, como el caso de la Ford Territory Hybrid.

En cuanto a las importadoras, más dependientes de este cupo, las marcas a ingresar serán principalmente asiáticas. Entre ellas, nombres conocidos como BAIC, BYD, Changan, Chery, Dongfeng, Haval, DFSK y JAC ampliarán su presencia comercial, mientras que otras como AION, ARCFOX, Bestun, Deepal, Forthing, KAIYI, Skywell, Xpeng, ZHIDOU y Leapmotors harán su debut.

Los modelos a ingresar son: Aion UT y V; ARCFOX S5, T1, T5 y S; BAIC BJ30, U5, X55 y X7; BESTUN T77 y T99; BYD Dolphin, Dolphin G y Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro; Changan S55 y EADO, Chery Arrizo, Tiggo 2, 4, 5, 7 y 8; Deepal S05; DFSK E5 y Glory 500; Dongfeng Box, Huge y Mage, Forthing M4, S50EVK y SX5G; GAC EMKOO, GS4 y ES; Haval H6, H7, ORA y V7; JAC E30X y JS6; Jetour T1; JMEV EVEASY; Kaiyi X7; LYNK&CO 02, 06 y 01; MG 3 y ZS; Skywell ET5, HT-i, S06 y S07; Suzuki Across y Swift; Volkswagen ID3; XPENG D03; ZHIDOU RAINBOW; Fiat 600 Hybrid; Leapmotor B10 y C10; Ford Territory; Chevrolet Captiva y Spark PHEV; Citroen C3 y C4 hibridos; Renault Arkana E-Tech.

barco byd en brasil.avif

Mientras tanto, la industria nacional se complica

Si bien las automotrices radicadas a nivel local participan del programa de importaciones, la realidad de las fábricas nacionales mostró un avanzado deterioro referido al nivel de actividad. Aunque el cupo de autos importados no representa una amenaza constante, sí lo hacen otros factores como la caída de las ventas en el principal mercado extranjero (Brasil) o la falta de competitividad por el tipo de cambio.

En ese sentido, varias empresas avanzaron en las últimas semanas con una marcada reducción de la productividad, ejecutando suspensiones y despidos para adaptarse al tiempo venidero. Con pocos proyectos por desembarcar, muchas empresas evalúan una reconversión a la importación o un vuelco total a la producción de vehículos utilitarios.

