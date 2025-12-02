A China le sobran autos a combustión y en Argentina se complican las automotrices

Autos importados 3P.jpg China sigue subsidiando los motores térmicos.

China y sus subsidios

Si bien la tendencia del mercado interno en China es eléctrica, la existencia de numerosas marcas dedicadas a los motores térmicos todavía persiste en gran medida por los subsidios que el Estado le otorga a los productos finalizados. Empresas como BAIC, Changan o Dongfeng tienen participación estatal y son las fundadoras de la industria automotriz del país asiático por medio de la transferencia tecnológica de marcas occidentales.

Esa política de promoción continúa aún hoy, con empresas consolidadas, y ha dado a luz a un aparato exportador que promete poner en jaque los tejidos industriales de países productores de automóviles. De hecho, las propias empresas chinas ya buscan como saltar barreras de bloques como el Mercosur con la instalación de fábricas bajo modelo CKD (Complete Knock Down) que se dedican al ensamble de vehículos prefabricados en otro país.

Según proyecciones chinas, se espera que las fabricantes de ese origen controlen el 30% del mercado mundial para el 2030, en una clara reconfiguración del mapa automotriz mundial y dejando atrás el clásico dominio de las compañías occidentales. Se trata de las mismas empresas que desembarcaron en China a mediados del siglo XX para instalar sus fábricas y enseñar el “know how” a los locales.

Peugeot fábrica P.jpg Las fabricantes de autos occidentales, amenazadas por las sobras de China.

Qué pasa en Argentina

Si bien el mercado argentino todavía tiene una afluencia menor de automóviles chinos, el 2025 fue una carta de presentación de lo que podría llegar a ser un fuerte golpe a la industria instalada a nivel local. Con varias fábricas radicadas en el país, gran parte de los importados extrazona se valieron del cupo de híbridos y eléctricos sin el 35% de arancel (50.000 unidades) que habilitó el Gobierno en dos etapas.

Ese flujo, todavía menor en relación a la producción nacional, podría avanzar con el paso del tiempo y ganar terreno considerable en el share de ventas locales. Con precios muy competitivos y una sorprendente calidad constructiva, los modelos chinos llegaron para cuestionar una hegemonía tradicional de las fabricantes locales.

Más allá de eso, las automotrices argentinas enfrentan otro problema. Se trata de los costos locales, que dificultan la competencia interna y externa, siendo esta última aún más importante.

Marcas de peso como Peugeot (Stellantis) o General Motors introdujeron reducciones de personal o suspensiones por exceso de stock, en un mercado local que se mueve poco y bajo un escenario cambiario incómodo para las ventas regionales, en especial a Brasil.

