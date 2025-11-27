Alibaba desmiente al Pentágono y niega ser el e-commerce del Ejército de China

Todo ello se produce en medio de las negociaciones que Pekín y Washington D.C llevan adelante para destrabar las tensiones comerciales. Esas reuniones registraron avances en las últimas semanas, aunque no harían cesar la postura defensiva estadounidense sobre la penetración de las compañías chinas en ese mercado.

Según el Gobierno chino, las maniobras del Pentágono responden a la necesidad de desprestigiar la reputación de las empresas chinas en el mundo, algo que podría generar beneficios para las competidoras occidentales. Además, fuentes oficiales advirtieron desde Asia que dichas estrategias no serían más que un arma de doble filo, debido al rol central que las compañías chinas juegan en la cadena de suministro global, pudiendo desatar una auténtica crisis mundial en caso de un colapso financiero.

pentagono.jpeg Acusación del Pentágono de Estados Unidos.

Alibaba, un gigante chino

Durante el último año fiscal chino, finalizado en marzo del 2025, Alibaba reportó una facturación de 137.000 millones de dólares mediante su plataforma de comercio y sus distintas plataformas de negocio como almacenamiento en nube, servicios de hosting y otros.

A nivel comercial, la empresa cuenta con un menú de 200 millones de productos clasificados en miles de categorías. A marzo del 2020, la multinacional acumulaba 117.000 empleados y actualmente sostiene activos por 187.000 millones de dólares.

Más noticias en Urgente24:

Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos

Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte