Alibaba: ¿Es momento de comprar? esto responde Goldman Sachs
En paralelo, la baja reciente del dólar plantea un interrogante clave para los inversores locales: ¿es hora de aprovechar los CEDEARs de BABA?
Alibaba como jugador central en la era de la IA
La conferencia APSARA 2025 dejó señales contundentes. Eddie Wu, CEO de Alibaba, planteó que la compañía está en la etapa dos de un camino hacia la superinteligencia artificial (ASI). Bajo esa narrativa, los modelos de lenguaje serán el nuevo sistema operativo y la nube de IA, la nueva computadora.
El holding ya liberó más de 300 modelos open source, con 600 millones de descargas y 170.000 derivados. Su producto estrella, Qwen3-Max, con un billón de parámetros, superó a GPT-5 y Claude Opus 4 en benchmarks.
El papel subió 10% intradiario y ya acumula 110% en 2025. Goldman reforzó su recomendación de compra con precio objetivo de US$179, muy por encima de los US$163 actuales, y un escenario alcista en US$254.
Qué significa para un inversor argentino
Los CEDEARs permiten acceder a acciones extranjeras cotizando en pesos. Su precio surge de dos factores: la cotización internacional del activo y el dólar financiero (CCL o MEP). Cuando el dólar cae, el costo en pesos de cada CEDEAR baja, aun cuando la acción subyacente mantenga su valor.
La caída reciente del CCL abrió una oportunidad para los inversores argentinos que buscan dolarizarse: Alibaba ajustó en pesos menos que en Nueva York, abaratando la entrada.
Argumentos a favor de entrar ahora
- Momentum bursátil: Alibaba duplicó su valor en el año, pero Goldman aún ve espacio de suba de hasta 40%.
- Estrategia de IA: el roadmap hacia ASI y la apuesta full stack la colocan entre los 5-6 hiperescalares globales que dominarán el sector.
- Diversificación: los ingresos cloud ya representan 20% de la facturación, con ocho trimestres consecutivos de triple dígito de crecimiento.
- Valuación atractiva: el P/E proyectado para 2028 cae a 13,9x, múltiplo bajo frente al potencial de la división IA.
- Contexto local favorable: la baja del dólar financiero mejora el punto de entrada para los inversores argentinos que operan vía CEDEARs.
Los riesgos que ve Goldman Sachs
- Macro en China: un enfriamiento del consumo interno podría frenar la expansión del retail, base clave de ingresos.
- Competencia: gigantes como Bytedance, Tencent o DeepSeek también compiten en IA.
- Regulación: tanto China como EE.UU. mantienen presión normativa sobre plataformas digitales.
- Volatilidad cambiaria local: si el CCL vuelve a subir, el beneficio inicial de entrada podría neutralizarse rápidamente.
El informe de Goldman Sachs ubica a Alibaba en un punto de inflexión estratégico, con su negocio cloud convirtiéndose en la joya de la corona y su apuesta por la IA abriendo un sendero de crecimiento global. Para los argentinos, la baja del dólar financiero funciona como una ventana de timing: hoy se pueden adquirir CEDEARs de BABA a un costo en pesos más bajo que semanas atrás.
El movimiento no está exento de riesgos, pero el binomio rally internacional + corrección cambiaria local coloca a Alibaba como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan exposición a tecnología global sin salir del mercado doméstico.
