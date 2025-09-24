Se viene el aluvión de dólares del agro

Pero detrás del impacto inicial aparece el interrogante más grande. Al concentrarse la liquidación en un período tan acotado, el flujo posterior se seca de golpe. En otras palabras, el Central recibe un shock positivo de divisas durante la ventana, pero luego enfrenta semanas con ingresos reducidos, justo cuando la presión cambiaria no cede.

Efecto montaña rusa en el frente cambiario

El informe marca un punto clave: este tipo de medidas intermitentes generan una dinámica errática, con picos y valles en la liquidación. Eso complica la estrategia de estabilización porque, en vez de contar con un flujo sostenido, el Central queda atado a decisiones políticas que interrumpen la normalidad del mercado.

El informe marca un punto clave: este tipo de medidas intermitentes generan una dinámica errática, con picos y valles en la liquidación. Eso complica la estrategia de estabilización porque, en vez de contar con un flujo sostenido, el Central queda atado a decisiones políticas que interrumpen la normalidad del mercado.

La montaña rusa se convierte en un riesgo en sí mismo: si la brecha cambiaria se recalienta una vez cerrada la ventana, la sensación de que "faltan dólares" se potencia aún más.

Además, hay un problema de expectativas. Los productores, que ya demostraron ser racionales en estos episodios, tienden a retrasar ventas esperando el próximo incentivo. Eso erosiona la credibilidad de la política económica: se premia al que espera y se castiga al que liquida de manera normal.

El costo fiscal de la apuesta

1816 también advierte sobre el frente fiscal. Las retenciones constituyen una de las pocas fuentes de recaudación en dólares, y eliminarlas, aunque sea por un plazo breve, implica resignar ingresos. El Tesoro se encuentra con una caja ajustada y cada dólar de recaudación cuenta.

La paradoja busca reforzar las reservas del Central sacrificando recursos fiscales al mismo tiempo. Un trade-off que en la práctica se parece más a un manotazo de urgencia que a un plan coordinado.

La política electoral detrás de la medida

El informe no deja de lado la coyuntura política. A semanas de las elecciones de medio término, el Gobierno necesita mostrar resultados concretos. El oficialismo busca instalar un discurso en el que se diferencia de administraciones pasadas: mientras otros subían impuestos en momentos de crisis, Milei baja retenciones.

El mensaje es claro para el electorado, pero en el mercado financiero la lectura es más fría.

Los inversores ven en este movimiento un parche que puede maquillar el presente, pero difícilmente cambiar el panorama a futuro.

Desde 1816 lo tienen claro:

El agro como salvavidas recurrente

La historia argentina es testigo de cómo el sector agroexportador termina funcionando como el salvavidas de última hora. Cada vez que las cuentas externas entran en tensión, se apela a la soja para generar un ingreso rápido de divisas. El problema es que la repetición de estos mecanismos erosiona su eficacia.

Los exportadores ya descuentan que habrá nuevos “dólar soja” o beneficios transitorios en el futuro, lo que reduce los incentivos a liquidar de forma regular y desordena aún más la relación entre campo y Estado.

¿Un respiro que no alcanza?

El análisis de 1816 es tajante: las retenciones cero funcionan como una aspirina en medio de la crisis cambiaria. Otorgan un alivio inmediato, pero no modifican los desequilibrios de fondo. Reservas en niveles críticos, un déficit de confianza y un calendario electoral recargado componen un escenario donde cada medida es puesta a prueba de manera casi instantánea por el mercado.

El Central puede “respirar” en estos días, pero la pregunta central es qué ocurrirá cuando se acabe el oxígeno extra que deja esta medida.

