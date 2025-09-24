urgente24
El "fenómeno barrial" Javier Milei habló ante auditorio semi vacío

Javier Milei, que se jacta de ser un líder admirado en el mundo, dio su discurso en la ONU ante un auditorio semi vacío, a diferencia de Trump y Lula. Imágenes.

24 de septiembre de 2025 - 16:30
Auditorio semi vacío en la ONU cuando habló Javier Milei.

Auditorio semi vacío en la ONU cuando habló Javier Milei.

Si bien es cierto que muchos mandatarios dan sus discursos con poco público, debe ser todo un golpe al ego de Javier Milei ver que el auditorio estaba prácticamente lleno cuando habló Lula Da Silva. Y ni hablar de Donald Trump, a quien el mandatario argentino intenta asemejarse.

Las imágenes hablan por sí solas.

El auditorio de la ONU cuando habló Javier Milei:

milei ONU (2)

Cuando habló Donald Trump:

ONU trump
ONU trump1

Cuando habló el presidente de Brasil, Lula Da Silva:

ONU- LULA
ONU Lula1

