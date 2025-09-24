"Fenómeno barrial", suele ironizar Javier Milei sobre su supuesto alcance mundial, jactándose de ser un líder admirado en el exterior. Pero lo cierto es que en la Asamblea de la ONU, el auditorio estaba semi vacío cuando habló el Presidente argentino este miércoles (24/09).
A DIFERENCIA DE TRUMP Y LULA
El "fenómeno barrial" Javier Milei habló ante auditorio semi vacío
Javier Milei, que se jacta de ser un líder admirado en el mundo, dio su discurso en la ONU ante un auditorio semi vacío, a diferencia de Trump y Lula. Imágenes.
Si bien es cierto que muchos mandatarios dan sus discursos con poco público, debe ser todo un golpe al ego de Javier Milei ver que el auditorio estaba prácticamente lleno cuando habló Lula Da Silva. Y ni hablar de Donald Trump, a quien el mandatario argentino intenta asemejarse.
Las imágenes hablan por sí solas.
El auditorio de la ONU cuando habló Javier Milei:
Cuando habló Donald Trump:
Cuando habló el presidente de Brasil, Lula Da Silva:
----------
