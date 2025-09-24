urgente24
"La Argentina esta yendo en la dirección correcta"

Las afirmaciones de Kristalina Gorgieva, suenan elogiosas para la gestión de Javier Milei, alineadas con la voluntad de Donald Trump hacia la Argentina.

24 de septiembre de 2025 - 18:02
Elogios de la Directora Gerente del FMI para Javier Milei

Concluyó la reunión que mantuvo el Presidente Javier Mileicon la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que tuvo lugar en Manhattan. La funcionaria se mostró atenta con los visitantes, “La Argentina está yendo en la dirección correcta", expresión que suena a cumplido y nada más.

En ese orden agregó; "fue una excelente” reunión" y que tendrán más encuentros.

Javier Milei, la directora del FMI y Luis Caputo

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo.

