Concluyó la reunión que mantuvo el Presidente Javier Mileicon la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que tuvo lugar en Manhattan. La funcionaria se mostró atenta con los visitantes, “La Argentina está yendo en la dirección correcta", expresión que suena a cumplido y nada más.
KRISTALINA GEORGIEVA
"La Argentina esta yendo en la dirección correcta"
Las afirmaciones de Kristalina Gorgieva, suenan elogiosas para la gestión de Javier Milei, alineadas con la voluntad de Donald Trump hacia la Argentina.
En ese orden agregó; "fue una excelente” reunión" y que tendrán más encuentros.
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.
“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo.
Y resaltó “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Urgente24
Soja: China aprovecha la eliminación temporal de las retenciones y reserva 10 cargamentos
Depilación láser: La Anmat prohibió un equipo 'Sorprano Titanium' falsificado en un centro de estética
"Inconstitucional": La Justicia le dio otro "golpe" a Javier Milei por la privatización de YCRT
Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...