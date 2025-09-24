Un enorme desierto se encuentra en Brasil y es uno de los más espectaculares del planeta. Entre las dunas de arena fina y blanca, se encuentran estas lagunas de agua cristalina que enamoran a cualquier turista, convirtiendo a este destino en una de las joyas de Sudamérica que muchos pasan por alto.
Un desierto con piletas de agua turquesa en Sudamérica
Este desierto con piletones naturales de agua turquesa y cristalina se encuentra en un destino de Sudamérica. Es muy fácil llegar desde la Argentina.
Se trata del "desierto" Lencois Maranhenses, ubicado en el estado de Maranhão. Para acceder a él se debe llegar a Barreirinhas, un pequeño pueblo desde donde parten camionetas 4x4 rumbo a este destino.
De hecho, muchos aprovechan a parar en los pueblitos cercanos para alojarse allí, ya que se pueden encontrar lugarcitos para comer y hospedajes.
Las piletas naturales que son un paraíso en este desierto
Las dunas son de hasta 50 metros de altura, muchos aprovechan para bajarlas en velocidad y saltar al agua a refrescarse ya que el calor se siente a flor de piel. Las más populares son Lagoa Azul y Lagoa Bonita.
Al haber piletones en todo el desierto, quienes lo visitaron aconsejan alejarse de las primeras que están más repletas de turistas, y dirigirse a las últimas que se encuentran vacías y uno puede aprovecharlas totalmente. "de los lugares más lindos del mundo".
