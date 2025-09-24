urgente24
Un desierto con piletas de agua turquesa en Sudamérica

Este desierto con piletones naturales de agua turquesa y cristalina se encuentra en un destino de Sudamérica. Es muy fácil llegar desde la Argentina.

24 de septiembre de 2025 - 15:35
Un enorme desierto se encuentra en Brasil y es uno de los más espectaculares del planeta. Entre las dunas de arena fina y blanca, se encuentran estas lagunas de agua cristalina que enamoran a cualquier turista, convirtiendo a este destino en una de las joyas de Sudamérica que muchos pasan por alto.

Se trata del "desierto" Lencois Maranhenses, ubicado en el estado de Maranhão. Para acceder a él se debe llegar a Barreirinhas, un pequeño pueblo desde donde parten camionetas 4x4 rumbo a este destino.

De hecho, muchos aprovechan a parar en los pueblitos cercanos para alojarse allí, ya que se pueden encontrar lugarcitos para comer y hospedajes.

Las piletas naturales que son un paraíso en este desierto

Las dunas son de hasta 50 metros de altura, muchos aprovechan para bajarlas en velocidad y saltar al agua a refrescarse ya que el calor se siente a flor de piel. Las más populares son Lagoa Azul y Lagoa Bonita.

Al haber piletones en todo el desierto, quienes lo visitaron aconsejan alejarse de las primeras que están más repletas de turistas, y dirigirse a las últimas que se encuentran vacías y uno puede aprovecharlas totalmente. "de los lugares más lindos del mundo".

