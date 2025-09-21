La Generación Z en las calles de Perú y definirá las elecciones

Embed Heridos en protestas en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte y la corrupción



El sábado, el colectivo ‘Generación Z’ entre otros grupos ciudadanos, convocaron a marchar contra la reforma pensional, el aumento de la inseguridad y la corrupción percibida, según encuestas, en el… pic.twitter.com/krV2uCvd3a — DW Español (@dw_espanol) September 21, 2025

Anatomía

De los 6,7 millones de jóvenes Z habilitados, según la economista Andrea Villanueva, 4.2 millones trabajan (2,4 millones de hombres y 1,9 millón de mujeres), 2,4 millones estudian y unos 400.000 están desempleados.

De ese universo, 2 millones viven en Lima, lo que convierte a la capital en un escenario clave para medir el pulso electoral de esta generación.

Además, 2.5 millones votarán por primera vez. Son jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 12/04/2026 y que entran de golpe a la escena política.

Rostros visibles:

Isabel Saavedra y

Wildalr Lozano.

Partidos políticos:

Partido Morado.

Podemos Perú.

Perú Primero.

Nuevo Perú.

Políticos:

Martín Vizcarra.

José Luna (padre e hijo).

Vicente Alanoca (Nuevo Perú).

Embed La Generación Z ya sabe por quién no votar en las próximas Elecciones #PorEstosNo2026 pic.twitter.com/bXD03CEr4l — #PorEstosNo - Movimiento Ciudadano (@PorEstosNo2026) September 21, 2025

En Lima se concentra el grupo más grande de estos nuevos electores: 719,000 jóvenes que debutarán en las urnas. Ninguna otra región del país tiene una bolsa tan voluminosa.

El psicólogo Gonzalo Elías explicó a Perú21 que la Generación Z, al igual que la generación 'millennial' —de 29 a 44 años de edad—, es un grupo de jövenes que valora mucho la libertad y la lealtad hacia su grupo etario.

Para Elías, este fenómeno tiene dos lecturas: una alentadora y otra preocupante.

El lado positivo es que la Generación Z se identifica con una postura firme frente al autoritarismo:

“En mi lectura, no deja de ser algo positivo que sean generaciones que están en contra del totalitarismo, en contra de las tiranías, en contra de los dictadores, en contra de todo lo que les limite la libertad, y a mí personalmente eso me parece muy bueno”, dijo.

No obstante, advirtió que preocupa la posibilidad de que lo ocurrido en Nepal —donde la protesta derivó en violencia— pueda repetirse en otros contextos.

Otro factor de alerta es que esta generación podría ser manipulada por intereses puntuales o políticos, “porque son idealistas, más soñadores”.

Embed La generación Z, mayormente estudiantes de universidades e institutos, salimos a marchar como punto en la Plaza San Martín.

Fuimos muchos pero podemos ser más, acá no hay izquierda ni derecha...

SOLO PERUANOS UNIDOS POR LO JUSTO pic.twitter.com/MkVEkWp3bt — andreu.21 (@andreu46521) September 21, 2025

Apolíticos

Para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de la Dircote, el coronel PNP en retiro Max Anhuamán, los jóvenes de la Generación Z son apolíticos.

Sin embargo, su referente Wildalr Lozano —del instituto Sencico— ya ha dado sus primeros pasos en política, tras ser elegido a inicios de año como representante del Parlamento Universitario, espacio organizado por el Congreso de la República.

Pero él advierte:

“Para mí, este es un renacimiento híbrido de las protestas online peruanas que son virales. Se han juntado con la Generación Z, pero ellos no están alineados a ningún partido. Eso te lo puedo asegurar. Los jóvenes de hoy en día son casi antipartido. Solo son un movimiento juvenil que no está a la izquierda ni a la derecha, y los que dicen apoyarlos son los que quieren sacar agua para su molino. Te aseguro que, si ellos se ponen ahí adelante (los políticos), los van a sacar. Los jóvenes hoy en día de alguna manera están incontrolables y son hasta el momento apolíticos”.

El experto en inteligencia advierte que las autoridades deberían implementar medidas preventivas ante una posible infiltración de violentistas.

----------------------------------

