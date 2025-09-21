Javier Milei busca salvarse del default este martes

A solo dos días de la reunión bilateral entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en Neva York para definir los términos de un crédito del Tesoro estadounidense a Argentina, la posible toma de deuda ya genera fuertes repercusiones entre los economistas.
Por un lado, algunos creen que es la única forma de no caer en default en 2026, por el otro, otros lo ven como una condena a largo plazo para el país.
Los vencimientos de deuda y el crédito de Estados Unidos
El gobierno de Javier Milei tiene vencimientos de deuda en 2026 por alrededor de US$ 9.500 millones en vencimientos de bonos, que no podría pagar, y mucho menos cuando está haciendo uso de las reservas del Banco Central para contener el precio del dólar, que ya pasó el techo de la banda de flotación. En tan solo tres días, se gastaron US$1.110 millones para tal fin.
El viernes 19/09, Milei confirmó que está negociando una línea de crédito con Estados Unidos, durante su visita a Córdoba. Dijo a La Voz del Interior:
Por este motivo se especula que el préstamo sería, al menos, por US$ 10.000 millones.
Repercusiones por el crédito de Estados Unidos
Ante esta noticia, muchos economistas y referentes no tardaron en sentar posturas. Así se expresaban en sus cuentas de las redes sociales:
Aunque la mayor parte de los comentarios son críticos sobre el posible préstamo, otros, los menos, apoyan la decisión del gobierno:
El martes será un día clave para el futuro financiero argentino. Si bien se le critica al gobierno haber llegado hasta este punto de no retorno por su incapacidad (o falta de voluntad) de acumular reservas para pagar todos los vencimientos, lo cierto es que en el escenario actual, la opción a pedir un préstamo es declararse en default.
