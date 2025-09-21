Javier Milei busca salvarse del default este martes

Por este motivo se especula que el préstamo sería, al menos, por US$ 10.000 millones.

Repercusiones por el crédito de Estados Unidos

Ante esta noticia, muchos economistas y referentes no tardaron en sentar posturas. Así se expresaban en sus cuentas de las redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1969908586214994348&partner=&hide_thread=false El resultado está a la vista, una nueva crisis, luego de haber recibido u$s 20.000 millones en los últimos 5 meses (FMI, BID, BM, Bonos a suscribir en u$s, etc), que te hace ir de urgencia a USA a solicitar otro rescate. A solo 5 meses del anterior.

Perdieron toda credibilidad.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FernandoMarull/status/1969806040163045595&partner=&hide_thread=false Tal cual;



Hoy con U$S45bn te compras en el mercado TODA la DEUDA EXTERNA de ARGENTINA.



Si es para deuda, no es necesitas mas de 10

Si es para defender un Fx, bueno. https://t.co/kHlCELJdjd — Fernando Marull (@FernandoMarull) September 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carod2015/status/1969776649248870778&partner=&hide_thread=false Si el Tesoro de USA nos presta 30 mil millones, seguro que se estabilizará el dólar. Si sigue el carry trade a tasas exorbitantes en dólares, esos fondos sólo comprarán una estabilidad temporaria.

Esta sería la oportunidad óptima para implementar una flotación libre sin… — Carlos Rodriguez (@carod2015) September 21, 2025

Aunque la mayor parte de los comentarios son críticos sobre el posible préstamo, otros, los menos, apoyan la decisión del gobierno:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aetchebarne/status/1969755899901190251&partner=&hide_thread=false En el mercado circula la versión de que el Gobierno de @JMilei estaría negociando un swap de monedas con el Tesoro de EE.UU. por un monto cercano a u$s 10.000 millones, estructurado como un swap por pesos.



Sin embargo, no hay confirmación oficial. Lo único comunicado por el… pic.twitter.com/mcG9vJpSzS — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) September 21, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julianyosovitch/status/1969729700416086236&partner=&hide_thread=false Primer acto: Gritan olor a default

Segundo acto: Se conoce que se está buscando fuentes de financiamiento para evitar el default

Tercer acto: critican ese financiamiento que evitaría el default



Haga lo que haga Milei, se van a quejar y criticar siempre para volver al poder https://t.co/9kmNkwZHyM — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) September 21, 2025

El martes será un día clave para el futuro financiero argentino. Si bien se le critica al gobierno haber llegado hasta este punto de no retorno por su incapacidad (o falta de voluntad) de acumular reservas para pagar todos los vencimientos, lo cierto es que en el escenario actual, la opción a pedir un préstamo es declararse en default.

