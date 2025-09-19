ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

¿Cómo evitar que ARCA retenga los pedidos de Shein y Temu?

Todas las compras que ingresan desde el exterior pasan por la Aduana Argentina antes de llegar al destino final. Según informaron desde ARCA, muchas veces los pedidos quedan demorados porque el organismo necesita verificar la documentación y el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Para agilizar el proceso, tanto Shein como Temu envían correos electrónicos informando cualquier cambio en el estado del envío, por lo que es recomendable seguir de cerca el rastreo desde la misma plataforma y desde el portal oficial del organismo.

Además, los usuarios que realicen compras internacionales deberán confirmar la recepción del paquete cuando llegue a destino. Este paso es obligatorio si el envío fue transportado por Correo Argentino.

temu, shein, arca

ARCA y compras internacionales: Qué pasos hay que seguir en la web oficial

Para evitar inconvenientes, ARCA habilitó un sistema en línea donde los usuarios tienen que informar la llegada de su compra. El trámite es sencillo:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Entrar a la sección “Envíos Postales Internacionales”.

Confirmar que el pedido fue recibido correctamente.

El organismo otorga un plazo de 30 días corridos para hacer esta confirmación. Si el comprador no cumple con este requisito, no podrá recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación.

