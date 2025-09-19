ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Las compras internacionales a través de plataformas como Shein y Temu explotaron en popularidad a nivel mundial, pero ahora tienen nuevas reglas que todos deben cumplir. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que estableció límites y requisitos específicos para que los paquetes no queden retenidos en la Aduana, un problema que afecta cada vez a más usuarios.
Entre las principales exigencias, se destaca que el pedido no puede pesar más de 50 kilos, no se pueden adquirir más de tres unidades del mismo producto y el total de la compra no puede superar los 3.000 dólares.
Esto significa que los argentinos que usan estas plataformas deberán prestar especial atención antes de hacer el pago, ya que de lo contrario corren el riesgo de que la Aduana retenga sus productos.
¿Cómo evitar que ARCA retenga los pedidos de Shein y Temu?
Todas las compras que ingresan desde el exterior pasan por la Aduana Argentina antes de llegar al destino final. Según informaron desde ARCA, muchas veces los pedidos quedan demorados porque el organismo necesita verificar la documentación y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Para agilizar el proceso, tanto Shein como Temu envían correos electrónicos informando cualquier cambio en el estado del envío, por lo que es recomendable seguir de cerca el rastreo desde la misma plataforma y desde el portal oficial del organismo.
Además, los usuarios que realicen compras internacionales deberán confirmar la recepción del paquete cuando llegue a destino. Este paso es obligatorio si el envío fue transportado por Correo Argentino.
ARCA y compras internacionales: Qué pasos hay que seguir en la web oficial
Para evitar inconvenientes, ARCA habilitó un sistema en línea donde los usuarios tienen que informar la llegada de su compra. El trámite es sencillo:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Entrar a la sección “Envíos Postales Internacionales”.
- Confirmar que el pedido fue recibido correctamente.
El organismo otorga un plazo de 30 días corridos para hacer esta confirmación. Si el comprador no cumple con este requisito, no podrá recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación.
Más noticias en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina
Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina
Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares