Jonatan Viale es uno de los periodistas más cercanos a Javier Milei, al menos lo era hasta hace unas semanas, cuando comenzó a deslizar críticas al Gobierno en medio del escándalo por coimas. Y este viernes (19/09) se despachó con un fuerte editorial por la crisis económica que el Presidente minimiza.
SE DISTANCIA DE MILEI
Jonatan Viale siente "desconfianza": "No nos pidan que finjamos demencia"
Jonatan Viale, periodista -hasta ahora- muy cercano a Milei, expresó su "preocupación" por la situación económica. "No nos pidan que finjamos demencia".
"Este es el déjà vu que no queremos, bah, yo no lo quiero... me acuerdo que el Gobierno de Macri decía 'quédense tranquilos, vamos a vender US$60 millones por día, decía Macri en un momento, tenemos US$10.000 millones hasta fin de año. Y bueno, el dólar se fue y nos terminamos gastando los US$45.000 millones del Fondo, ¿no?", lanzó Joni Viale, comparando con la situación económica actual.
"No soy economista ni experto en finanzas, no soy Toto Caputo, pero tengo sentido común y memoria, todos vivimos el 2018", por eso "es lógico tener desconfianza, yo les pido que comprendan en lugar de enojarse. Y es lógico sentir angustia... 'bueee pero le estás soltando la mano...' yo no le suelto la mano a nadie, siento angustia al igual que vos, el ferretero que nos escucha, el tachero, la ama de casa, es un momento de mierda", prosiguió el periodista.
"Entonces no obliguen, no me pongan una pistola en la cabeza, 'vos tenés que...', no, yo estoy lógicamente preocupado por no repetir la historia, no nos pidan que finjamos demencia", agregó, en un mensaje al Gobierno.
Luego, Jonatan Viale analizó lo que deberían hacer Javier Milei y Luis Caputo: "en todo caso, lo que tienen que hacer es explicar con serenidad y solvencia técnica por qué la historia no se va a repetir. Además de ir al streaming Carajo, tienen que ir el ministro de Economía y el Presidente a explicar por qué la historia no se va a repetir, además de que los kukas son malos".
-----------
Otras noticias en Urgente24:
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo
Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina
Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares
Insólito: Milei nombró a la Virgen María como "Comandante Generala de Gendarmería"