"Me falto firmeza para mandar a la mierda a Santiago Caputo, tuve miedo que la nota se cayera"

image.png El momento de la debacle: entrò a cuadro Santiago Caputo e interrumpió la entrevista da Jonatan Viale a Javier Milei

"Estoy caído por las críticas" dijo Jonatan Viale

“Nos vamos a levantar, no nos van a ganar. No jodí a nadie, no me robé nada. Entiendo el vuelto que me pasan y me la banco. Tengo 39" .

Luego, le habló a un interlocutor imaginario, que trabaja como periodista. No lo identificó pero pareció que los dardos fueron para Eduardo Feinmann, de quien está distanciado. El conductor de A24 y periodista de Radio Mitre lo criticó con severidad.

Ahora, ustedes van a recibir duro. Vos agarraste, yo no. Yo estoy limpio. Me importa un carajo lo que opinen los colegas de mí Fopea o la Academia de Periodistas. Hay gente que necesita pisos en Miami o yates, yo no soy ese. Ahora, ustedes van a recibir duro. Vos agarraste, yo no. Yo estoy limpio. Me importa un carajo lo que opinen los colegas de mí Fopea o la Academia de Periodistas. Hay gente que necesita pisos en Miami o yates, yo no soy ese.

image.png A pesar de ser fanático de River, vimos un Jonatan Viale maradoniano: "Me equivoqué" pero el periodismo no se mancha

“Ayer me equivoqué, pero no me borro, no se van a poder escapar de mí. No van a poder con nosotros, estamos más firmes que nunca. Soy comunicador. Ayer, la entrevista era interesante y se cagó al final. Debì echarlo a la mierda a Santiago Caputo. Me llamó y me dijo “échame la culpa de todo”. Era un fin de semana con mucha incertidumbre, la nota se pudo suspender varias veces”.

Siento que todavía tengo tu credibilidad. Tenemos buenas y malas noches. Yo acepto las reglas del juego pero Milei debería repensar sobre su entorno y la soberbia de un tipo que cree que puede interrumpir una entrevista. Siento que todavía tengo tu credibilidad. Tenemos buenas y malas noches. Yo acepto las reglas del juego pero Milei debería repensar sobre su entorno y la soberbia de un tipo que cree que puede interrumpir una entrevista.

"A veces, la soberbia te mata en Argentina"

Al referirse a los modos con los que se mueven los asesores del presidente de la Nación, fue enérgico:

"Yo no tengo mansiones, ni Ferraris, le pago la pre paga a mi vieja. Me querés creer? Creeme. No opero, ni milito. Soy malo mintiendo, me pongo ansioso, colorado, inquieto, se nota”.

En un momento, sin nombrarla, se refirió a Cristina Kirchner, quien criticó con dureza al periodista desde las redes sociales.

“Quiero que esta vez salga bien. Hace muchos años que nos hacen mierda, quiero algo distinto. El país está lleno de villas, sin cultura del trabajo, pibes pasados de merca, rompieron nuestra moneda. Todo el daño que nos causaron a los argentinos fueron los gobiernos populistas, que regalaron todo. Rompieron todo lo que tocaron”.

image.png Cristina Kirchner, muy dura con Jonatan Viale y Javier Milei

"Nos hemos levantado de cosas mucho más duras. No van a poder conmigo, no me van a quebrar porque no hice nada malo”.

Llegamos a 2023 y estamos ante una oportunidad de cambio histórica. A veces confío en Milei, a veces no me gusta. Me entusiasma la economía y bajar la inflación, cortar los curros. Pero, no me gusta cuando insulta, cuando lo pone a Daniel Scioli, cuando maltrata periodistas y deja entrar a chorros a la Rosada. No me gusta su entorno. Llegamos a 2023 y estamos ante una oportunidad de cambio histórica. A veces confío en Milei, a veces no me gusta. Me entusiasma la economía y bajar la inflación, cortar los curros. Pero, no me gusta cuando insulta, cuando lo pone a Daniel Scioli, cuando maltrata periodistas y deja entrar a chorros a la Rosada. No me gusta su entorno.