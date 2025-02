Eduardo Feinmann liquidó a Jonatan Viale por duplicado: "Vergonzoso"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1891961182422028585&partner=&hide_thread=false Dura crítica de Feinmann a Viale: "Un periodista que no tiene ni idea qué hacer" pic.twitter.com/goMhFYALCY — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 18, 2025

Sin embargo, eso no fue todo para el también presentador de El Noticiero, quien cargó contra Viale ante la estupefacta mirada de Ignacio Ortelli, quien comparte en Radio Rivadavia con el conductor de Pan y circo. Nuevamente, en referencia a las críticas internacionales ante lo ocurrido, Feinmann lanzó:

Esto la verdad que es una vergüenza, un bochorno. Alguien que se mete en medio de una nota y un periodista que no tiene ni idea qué hacer Esto la verdad que es una vergüenza, un bochorno. Alguien que se mete en medio de una nota y un periodista que no tiene ni idea qué hacer

"La actitud del periodista, permitir que el Presidente cómo tenés que seguir preguntando. Eso yo no lo hubiera hecho", concluyó.

Tras faltazo en Radio Rivadavia, Jonatan Viale rompió el silencio: "Que la sigan chu..."

En la tarde de hoy (18/2) Jonatan Viale no participó del su ciclo Pan y circo de Radio Rivadavia, tras quedar en el ojo de la tormenta por su polémica entrevista con Javier Milei, la cual fue intervenida por Santiago Caputo. Sin embargo, el periodista dialogó con la emisora y anunció que hará un descargo esta noche en TN.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1891938068854132805?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891938068854132805%7Ctwgr%5E43b1c768c7f76e8bc00bd8c9e57ed06b2e94a1fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftras-faltazo-radio-rivadavia-jonatan-viale-rompio-el-silencio-que-la-sigan-chu-n596062&partner=&hide_thread=false AHORA | @JonatanViale rompe el silencio en Radio Rivadavia https://t.co/Vpa4h9FUmV — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 18, 2025

Ante la ausencia del conductor, quien quedó a cargo fue su mano derecha Lucas Morando. Fue con él con quien Viale decidió romper el silencio.

"Fue una mañana y una tarde difícil. Estuve con amigos, con la familia bancando. No tenía ganas de un carajo. Muy triste. Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este Gobierno ni de ningún otro. Uno puede equivocarse. Pero jamás voy a estar del lado de los chorros, delincuentes, de los que liberan delincuentes y cobran 35 palos de jubilación", introdujo.

Esta noche en Todo Noticias voy a hacer un pequeño descargo respecto de lo que pasó. Voy a explicar la intervención de [Santiago] Caputo. Voy a contar todo. Qué hice, qué no hice, qué me falto hacer, la filtración del video. Voy a explicárselo a la gente que nos viene mirándonos hace muchos años. Había dos caminos. Quedarme llorando o explicarle a la gente. Hoy decidí estar acá Esta noche en Todo Noticias voy a hacer un pequeño descargo respecto de lo que pasó. Voy a explicar la intervención de [Santiago] Caputo. Voy a contar todo. Qué hice, qué no hice, qué me falto hacer, la filtración del video. Voy a explicárselo a la gente que nos viene mirándonos hace muchos años. Había dos caminos. Quedarme llorando o explicarle a la gente. Hoy decidí estar acá

"Para los que tengan dudas, les voy a contar lo que pasó. Pero sólo les quiero adelantar que nunca jamás en la vida agarré un mango de este ni de ningún gobierno. No lo quiero. No me interesa. Tuve mil oportunidades. Rechacé todas. De todas maneras, corresponde que de una explicación tranquila y larga en el lugar en el que pasó. Esta situación es fea", agregó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JonatanViale/status/1891913014363803895?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891913014363803895%7Ctwgr%5E43b1c768c7f76e8bc00bd8c9e57ed06b2e94a1fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftras-faltazo-radio-rivadavia-jonatan-viale-rompio-el-silencio-que-la-sigan-chu-n596062&partner=&hide_thread=false No les voy a dar el gusto.

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025

Ante las críticas por su complacencia ante la intervención de la nota, Viale aclaró: "No me interesa lo que diga ninguno de mis colegas, la Academia Nacional del Periodismo no me importa, no trabajo para FOPE, ADEPA".

Reveló luego que Caputo se comunicó con él para pedirle disculpas por su intromisión. "Es una lástima. Fue una nota interesante. La primera hora fue una batería de 250 preguntas fuertes. Al final se metió Caputo y yo creo que no reaccioné como tendría que haber reaccionado", admitió.

Me chupan un huevo los políticos, todos. Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda pero lo haré de nuevo Me chupan un huevo los políticos, todos. Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda pero lo haré de nuevo

"Fue un recontra cachetazo pero nunca voy a dejar el periodismo, que la sigan chupando", cerró.

