Preocupación en A24: Cristina Pérez le ganó a Feinmann y LN+ se sube al podio

El ataque de furia de Antonio Laje con A24

Antonio Laje fue quien dio inicio al renovado canal con su programa matutino. Para promocionar las nuevas caras que arribaron al canal de la mano de Juan Cruz Ávila, decidieron realizar con nota con el presidente Javier Milei.

Sin embargo, no fue como las autoridades lo esperaban. Porque no solo no midió bien la entrevista sino que a su vez hubo problemas con el sonido y eso generó gran repercusión.

Incluso el Presidente acusó que hubo un sabotaje "interfiriendo sobre el sonido". "El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido", agregó en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

El conductor no tardó en recoger el guante y al día siguiente lejos de hacerse el desentendido apuntó directamente contra la señal. "Siempre todos los estrenos tienen algunos problemas, siempre. Ayer tuvimos muchos problemas. Ahora siempre tienen algunos problemas, lo que pasó ayer no puede pasar", expresó molesto. "No sé que pasó yo me enteré cuando termino el programa que había habido problemas y cortes de audios", sumó.

