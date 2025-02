Yanina Latorre dio detalles de su nuevo programa: Quién será parte del panel

"Será la visión de Yanina de los temas del día. Lo que yo pienso de lo que pasa", expresó posteriormente dejando en claro que tratará de mantener su autenticidad y poco filtro a la hora de dar información como así también a la hora de cruzarse con alguna figura de la farándula.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1889472969979645973&partner=&hide_thread=false Lizardo va a ser panelista de Yanina #LAM pic.twitter.com/Zvtb1vEOHR — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 12, 2025



Yanina Latorre habló de sus vacaciones y las redes sociales

Además de volver a su trabajo en LAM también lo hizo en el ciclo radial que conduce por El Observador. En ese programa se refirió a sus días de vacaciones en los que se volcaba a las redes sociales para brindar información sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

“La data venía del teléfono, no sé cómo se me ocurrió. Me daba fiaca hacer videítos, entonces empecé a escribir, bien escrito, obvio, y a la gente le gustó. Y fue y fue, y cada vez que escribo algo se me enoja una parte”, explicó.

Y luego agregó determinante: “Yo quiero decir algo, yo soy team Yanina, para mí esto es un negocio, a mí no me importa ni Wanda, ni Icardi, ni las abogadas, ni la China. Métanme juicio, lo que no saben es que cada juicio a mí me eleva, me da más tema".



“Cada vez que hacen una historia, que me desmienten, yo voy al otro día lo desmiento y me da más tema, a mí no me importa nadie. A mí me sirve", consideró acerca de su rol en las plataformas digitales a la hora de brindarles data a sus fanáticos.

-----------------------------

