De lo peor de Marvel: 'Capitán América 4' decepciona al público el día de su estreno

Se apuntó que los diálogos estaban poco inspirados, y los momentos más reflexivos del film no logran transmitir el peso emocional que deberían. The Associated Press comparó la experiencia de ver la película con "comer un caramelo ultraprocesado y sin calorías", mientras que Empire Magazine lamentó que no logre alcanzar la calidad de las entregas anteriores.

image.png La incoherencia del guion y la falta de desarrollo de personajes, en particular de Sam Wilson, el nuevo Capitán América, deja que desear. Ni la acción ni la presencia de Hulk Rojo logran salvar una película que es considerada olvidable y sin impacto.

El aspecto más esperado del film era la introducción de Harrison Ford como Thunderbolt Ross, quien en esta película se transforma en el temible Hulk Rojo, pero aunque su presencia aporta cierto nivel de espectáculo, su desarrollo dentro de la historia es poco y no se lo aprovecha bien. Más allá de algunas secuencias de acción espectaculares, el personaje no logra integrarse bien en la narrativa, dejando la impresión de que se lo incluyó más como un truco de marketing que como algo que signifique algo para la trama.

Para colmo, el propio Sam Wilson, el nuevo Capitán América, parece quedar relegado dentro de su propia película. Una de las reseñas sostiene que la historia prioriza la conexión con el resto del MCU antes que el viaje personal de Wilson como el nuevo portador del escudo. Esto llevó a críticas más duras como la de RogerEbert.com, que calificó la película como "la más cobarde e intrascendente de la última década".

Embed

En definitiva, Capitán América: Un nuevo mundo se estrena con una recepción tibia y sin generar el entusiasmo que otras películas del MCU lograron. Aunque su acción cumple con los estándares de Marvel, su guion débil y su falta de innovación la convierten en una de las entregas más olvidables de la saga. La esperanza ahora recae en Thunderbolts* para ver si recupera el brillo perdido.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Alarmas en el Gobierno: Dividir entre A24 y LN+ podría costarle caro

La estafa que usa a Mercado Pago como cebo y pocos detectan a tiempo

La miniserie de 8 episodios que está en Max y todos están recomendando

La miniserie de 6 capítulos que se lleva todos los aplausos

Se pudre: Productores advierten pérdida de toneladas de frutas