Jorge Fontevecchia incomodó a Alberto Fernández: "CFK lo llamó pito duro"

Alberto Fernández mete presión y Fabiola Yañez tendrá que volver a Argentina: El motivo

El expresidente Alberto Fernández agotará todas las instancias posibles con el fin de cumplir un objetivo concreto: que Fabiola Yañez regrese a la Argentina. La excusa es poder ver a su hijo Francisco, nene con el que no tiene contacto desde agosto del 2024.

Sucede que el ex presidente está denunciado, entre otras cuestiones, por violencia de género, golpes y maltrato que Yañez demostró ante la justicia con fotos, chats y videos. Por esa razón, Alberto tiene una restricción de acercamiento, incluso telefónica, lo que le dificulta el contacto con su hijo Francisco, con quien solo se comunica por video llamadas, a pesar de que Fabiola argumenta que el nene "no quiere hablar con su papá".

En ese contexto, Fernández no para de apelar a todos los recursos judiciales posibles para reencontrarse con el menor de edad.

Y para arrancar el 2025, le pido a la Justicia argentina que le retire la custodia a este ser nefasto que se sigue riendo de nosotros en la cara.

Para que la "señora" se "sienta segura" mientras sigue disfrutando una vida de lujo en España, los argentinos llevamos pagados ya…

Para que la “señora” se “sienta segura” mientras sigue disfrutando una vida de lujo en España, los argentinos llevamos pagados ya… pic.twitter.com/Yb4dnOJQjv — Guadalupe Vázquez Oficial (@guadavazquez) January 1, 2025

Incluso, Fernández cuestionó duramente a su ex pareja por haber asistido a una cena de Fin de Año en un restaurante de Madrid: "Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre", se quejó ante la Justicia.

En medio de los distintos pedidos de Alberto a la Justicia para ver a su hijo, en las últimas horas se filtró un informe que complica a Fabiola Yañez y que la obligaría a regresar a la Argentina: tiene que ver con la salud de Francisco y aseguran que es necesario que el nene se vincule con su papá.

Según publicó Clarín, que tuvo acceso al documento, se trata de un informe presentado por un equipo interdisciplinario, que solicitó un juez en el marco de la causa que logró abrirle Alberto Fernández a Fabiola ante la justicia porteña por presuntas amenazas y otros delitos y en la que le pide revincularse con su hijo Francisco. Dicho informe determinó que los encuentros presenciales entre el niño y su padre, "son de urgente necesidad".

El documento alerta y explica que las interacciones virtuales "pueden ser un complemento, pero no deben sustituir el contacto físico cuando este es necesario para el desarrollo emocional y social del niño".

Para Fabiola Yánez, el informe de los especialistas no es una buena noticia, porque podría ponerla ante dos caminos. Por un lado, puede implicar que tenga que traer al niño Francisco Fernández Yáñez a la Argentina. El nene cumplirá 3 años el 11 de de abril, y el informe manifiesta una serie de preocupaciones sobre su salud.

Por otro lado, como la ex pareja de Fernández reside en Madrid y no muestra interés en venir a la Argentina, el mandatario podría pedir que lo dejen viajar a España para encontrarse con su hijo allí.

