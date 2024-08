La tapa de Noticias que enfurecerá a Javier Milei (y no será todo de Fontevecchia)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/halconada/status/1828456571803714020?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828485401817841749%7Ctwgr%5E8d3e9116b142a74054974d79754cdeee8d9581f0%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fjavier-milei-facturas-truchas-y-una-pregunta-suspicaz-n584047&partner=&hide_thread=false Investigación: Javier Milei emitió facturas truchas por $120 millones por supuesto asesoramiento a una empresa del Grupo Banco Provincia, durante la campaña de Daniel Scioli por la Presidencia de la Nación: https://t.co/JyYeon4AIn — Hugo Alconada Mon (@halconada) August 27, 2024

Sin embargo, este no sería el único movimiento que Fontevecchia tiene preparado.

Según tomó conocimiento este medio, el empresario de medios y periodista podría denunciar a Karina Milei y a Santiago Caputo por estafa y discriminación de la libertad de prensa.

No es menor recalcar que Editorial Perfil ya tiene el antecedente de haber ganado un juicio en 2021 por la publicidad oficial que el Gobierno no le dio entre junio de 2004 y marzo de 2011 durante las gestiones de Néstor Kirchner y CFK.

La desafiante respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei

En abril pasado, durante du participación en el ciclo encabezado por Alejandro Fantino en Neura Media, Javier Milei repartió para todos sus detractores y hasta se mostró complacido con el mal pasar financiero de la Editorial Perfil. Ante esto, el propietario del grupo de medio Jorge Fontevecchia no se quedó callado y desafió al mandatario.

image.png Javier Milei disparó sin filtro contra todos en el ciclo de Neura de Alejandro Fantino.

Fue durante uno de sus ya clásicos embates contra la prensa en el que el mandatario se refirió con sorna a la crisis del conglomerado de medios:

Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de 'Tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de 'Tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando

Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra".

Embed - La respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei

Algunas horas más tarde, el propio Fontevecchia compartió en su ciclo matutino de Net TV el extracto con las palabras de Milei y manifestó:

Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted

