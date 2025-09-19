Juan Schiaretti aseguró que Javier Milei "miente descaradamente"

El candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, calificó el viernes (19/09) de mentiroso al presidente Javier Milei, quien había afirmado que el ex gobernador busca subir el IVA a 42%.
Juan Schiaretti le respondió a Milei por el IVA: “Miente descaradamente”. El Presidente dijo que el cordobés piensa llevar el IVA a 42 %
"El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal", inició Schiaretti su respuesta en su cuenta oficial de X, en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Luego, el exmandatario provincial desplegó una serie de argumentos sobre la reforma tributaria que propone:
La agencia Noticias Argentinas detalla que el cordobés le dedicó el segundo punto a la eliminación de retenciones:
Además, propuso una "lucha" contra evasión impositiva:
El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal.
