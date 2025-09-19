Juan Schiaretti aseguró que Javier Milei "miente descaradamente"

Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó US$175 mil millones del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó US$175 mil millones del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones.

La AFIP no asumió aún que el régimen tributario es de difícil cumplimiento, la presión es impagable y conlleva a la rebelión de los contribuyentes vía la evasión. Juan Schiaretti reclamó mano dura contra la evasión impositiva

Además, propuso una "lucha" contra evasión impositiva:

Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden

El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal.

El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar

Más noticias en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares