Vocero misterioso; dòlar a $1500 y desbocado; 3 %, qué miseria; podio mundial de riesgo país

Contó que el ex titular de ANDIS le reveló cómo se cobraban las coimas dentro del organismo.

Aseguró que tanto la ministra Sandra Pettovello como el presidente Javier Milei estaban al tanto de las denuncias.

Ratificó que con el nuevo esquema de contrataciones, los pagos de proveedores pasaron del 5 al 8%, ya que el 3% iba directo a la Casa Rosada.

3-Ruge el dólar en 1.500 (homenaje al viejo VW de Rubén Di Palma

Fue un auto de calle muy confiable y uno de los preferidos por los taxistas en toda la Argentina.

Al pasar a Volkswagen se transformó en un modelo más potente que llegó al TC2000 y rivalizó con los Renault Fuego y Ford Sierra.

El 1500 de septiembre de 2025 recuerda a aquella nave indómita que manejaba el mítico Rubén Di Palma.

4-Argentina, en el podio mundial de riesgo país

En primer lugar aparece Venezuela, rodeada por naves de guerra de una superpotencia.

Segunda está Rusia, en guerra con Ucrania desde hace más de tres años y medio.

Luego se ubica la administración Milei, en su batalla contra los “zurdos”.