Diputados PBA: Acompañantes terapéuticos son profesionales de la salud

Al comenzar la sesión se aprobó la renuncia del diputado Horacio Pacagnini, de Izquierda, para que asuma Hernán Moreno, quien juró con un casco de obrero y una bandera de Palestina.

Fueron renovadas las licencias extraordinarias de legisladores que cumplen funciones en distintos Ejecutivos: María Mercedes Landivar (Olavarría), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Nahuel Sotelo (secretario de Culto de la Nación) e Ismael Passaglia (intendente de San Nicolás).

Otras aprobaciones

-Reconocer el derecho de las personas a no entregar ni la tarjeta de crédito ni el DNI cuando hace una compra.

-Establecer una campaña de difusión a la comunidad orientada a explicar los efectos nocivos de la exposición a las pantallas en niños y niñas de hasta 12 años.

-Establecer la obligatoriedad de impartir instrucción de primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en todos los establecimientos sanitarios destinados a progenitores de personas recién nacidas en situación de alto riesgo.

–Incorporar al artículo 28 quater a la Ley 13.927 adherida a la ley nacional 24.449 Ley de Tránsito, que es la norma marco en todo el país que regula la circulación vial, el uso de vehículos, las reglas de seguridad (cinturón, casco, alcoholemia, etc.), habilitaciones y sanciones, o sea que se adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y la adapta y aplica en territorio bonaerense con algunas particularidades propias.

– Se reguló el funcionamiento de establecimientos convivenciales, que integran el sistema de protección integral y el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

- Promocionar la salud mental en las entidades deportivas.

- Se instituyó el 18/09 como el “Día del testigo por delitos de lesa humanidad”, en recuerdo de la desaparición de Jorge Julio López.

- Media sanción para la creación del Registro provincial de datos genéticos de cadáveres o restos cadavéricos no identificados en el ámbito del Banco de datos genéticos de la Suprema Corte de Justicia.

– Media sanción para sustituir el artículo 1 de la Ley 13.459 en cuanto a la licencia para el personal masculino dependiente de los 3 poderes del Estado para la atención del hijo recién nacido en caso de fallecimiento de la madre en el momento del parto.

- Media sanción para modificar el artículo 1 de la Ley 13.253, de regulación de la actividad hípica. En resumen, declara de interés provincial la cría y competencias de caballos Sangre Pura de Carrera y American Trotter (Trote).

- Media sanción para implementar el sistema de seguridad denominado Plataforma multiagencial (integrar a los Centros de Operaciones Municipales (COM), SIE 911, Defensa Civil, SAME y otros organismos provinciales y locales).

– Media sanción para el proyecto que garantiza el derecho a la comunicación entre niñas, niños y adolescentes alojadas en un hogar convivencial o con una familia cuidadora y aquellas personas que hayan mantenido un vínculo estable y continuo.

