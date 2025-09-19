Si Palmeiras no sufrió tanto las atropelladas de River en el segundo tiempo en la victoria 2x1 en el Monumental el pasado miércoles (17/9), fue, en grandísima medida, gracias a Gustavo Gómez. El central paraguayo no solo anotó el 1-0 parcial, sino que fue la figura excluyente del partido. Peligra su presencia y la de Khellven en la vuelta.
COPA LIBERTADORES
Sufre Palmeiras: Gustavo Gómez y Khellven podrían perderse la vuelta ante River
Malas noticias en Palmeiras y esperanza en River. La figura en el Monumental, Gustavo Gómez, podría perderse la revancha, junto a Khellven, también titular.
Según informaron en el programa 'Cuidemos el Fútbol, en el canal de Flavio Azzaro, tanto Khellven como Gomez terminaron con lesiones y están en duda el duelo definitorio ante el Millonario en el Allianz Parque.
El lateral derecho habría sufrido una fractura en su pie según reportaron algunos medios brasileños. Sin embargo, no hay confirmación oficial y se espera por el parte.
Si el futbolista que llegó a Palmeiras desde el CSKA Moscú a cambio de 5 millones de euros no disputa el enfrentamiento revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores, su lugar lo ocupará el argentino Agustín Giay, ex San Lorenzo de Almagro.
Por otra parte, el zaguero central paraguayo también culminó el duelo con dolencias y fue sometido a estudios, aunque se espera que sea algo leve y que pueda estar en la vuelta frente al conjunto de Marcelo Gallardo.
En caso de Gustavo Gómez no llegara en óptimas condiciones al encuentro del próximo miércoles 24 de septiembre, sus posibles reemplazantes serían Micael o Bruno Fuchs.
River también sufre: se desgarró Driussi y no lo tendrá para la vuelta
Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, según los resultados de sus estudios médicos, y será baja, como mínimo, durante tres semanas en River, por lo que no estará a disposición del Muñeco Gallardo para la revancha ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El 'Gordo' pidió el cambio a los 57', luego de sentir molestias en la zona mencionada. En su lugar entró Facundo Colidio, que nuevamente dejó mucho que desear por su performance en cancha.
Es la tercera lesión que sufre Driussi en lo que va del año. Vale la pena recordar que padeció un severo esguince de tobillo ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes, que lo tuvo dos meses fuera de las canchas. Previamente, se había desgarrado el isquiotibial izquierdo en marzo, en la derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional. En aquel entonces, fue baja durante tres encuentros.
El delantero que llegó del Austin FC de la MLS a cambio de 10 millones de dólares no es el único lesionado que tiene el Millonario de cara a la revancha. A continuación, el listado completo:
- Germán Pezzella (rotura de ligamento cruzado),
- Giorgio Constantini (rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda)
- Gonzalo 'Pity' Martínez (distensión muscular en el gemelo de su pierna izquierda),
- Maximiliano Meza (fue operado de la rodilla - sin fecha de regreso estipulada),
- Agustín Ruberto (recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados),
- Sebastián Driussi (desgarrado).
La buena noticia para Gallardo es que recuperará a Giuliano Galoppo, que ya cumplió la fecha de sanción en la caída 1-2 ante Palmeiras por la expulsión sufrida ante Libertad de Paraguay en el partido de vuelta disputado en el Monumental de Núñez.
Cuándo se juega la revancha entre Palmeiras y River
El desquite entre Palmeiras y River, buscando un lugar en semifinales, será el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 horas, en Allianz Parque.
