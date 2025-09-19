Sufre Palmeiras: Gustavo Gómez y Khellven podrían perderse la vuelta ante River

Por otra parte, el zaguero central paraguayo también culminó el duelo con dolencias y fue sometido a estudios, aunque se espera que sea algo leve y que pueda estar en la vuelta frente al conjunto de Marcelo Gallardo.

En caso de Gustavo Gómez no llegara en óptimas condiciones al encuentro del próximo miércoles 24 de septiembre, sus posibles reemplazantes serían Micael o Bruno Fuchs.

River también sufre: se desgarró Driussi y no lo tendrá para la vuelta

Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, según los resultados de sus estudios médicos, y será baja, como mínimo, durante tres semanas en River, por lo que no estará a disposición del Muñeco Gallardo para la revancha ante Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El 'Gordo' pidió el cambio a los 57', luego de sentir molestias en la zona mencionada. En su lugar entró Facundo Colidio, que nuevamente dejó mucho que desear por su performance en cancha.

Es la tercera lesión que sufre Driussi en lo que va del año. Vale la pena recordar que padeció un severo esguince de tobillo ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes, que lo tuvo dos meses fuera de las canchas. Previamente, se había desgarrado el isquiotibial izquierdo en marzo, en la derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional. En aquel entonces, fue baja durante tres encuentros.

image River pierde a Sebastián Driussi para la batalla en Brasil.

El delantero que llegó del Austin FC de la MLS a cambio de 10 millones de dólares no es el único lesionado que tiene el Millonario de cara a la revancha. A continuación, el listado completo:

Germán Pezzella (rotura de ligamento cruzado),

(rotura de ligamento cruzado), Giorgio Constantini (rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda)

(rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda) Gonzalo 'Pity' Martínez (distensión muscular en el gemelo de su pierna izquierda),

(distensión muscular en el gemelo de su pierna izquierda), Maximiliano Meza (fue operado de la rodilla - sin fecha de regreso estipulada),

(fue operado de la rodilla - sin fecha de regreso estipulada), Agustín Ruberto (recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados),

(recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados), Sebastián Driussi (desgarrado).

La buena noticia para Gallardo es que recuperará a Giuliano Galoppo, que ya cumplió la fecha de sanción en la caída 1-2 ante Palmeiras por la expulsión sufrida ante Libertad de Paraguay en el partido de vuelta disputado en el Monumental de Núñez.

image El regreso de Galoppo en River: una buena entre tantas pálidas...

Cuándo se juega la revancha entre Palmeiras y River

El desquite entre Palmeiras y River, buscando un lugar en semifinales, será el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 horas, en Allianz Parque.

