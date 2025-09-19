Llora Talleres de Andrés Fassi por lo que dijo Ricardo Caruso Lombardi

Fassi fue uno de los principales rivales políticos de la actual cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino y, en un contexto donde la “T” pelea por evitar el descenso, sus palabras llamaron la atención.

En ese marco, Ricardo Caruso Lombardi publicó un polémico tuit: "Hay Fassi pediste disculpas y mirá lo que te hicieron, el poder te mea y te castiga con LOBO MEDINA, Del Fueyo (línea), Franklyn y Córdoba en el VAR, Manduca de 4to. ¿Un consejo? No gastes plata en el viaje, entregá los puntos porque sos parripolloooo!!!!!! Todo transparente.”

El exentrenador y actual panelista de TN Deportivo sugirió que el arbitraje perjudicará al “Matador” en su visita a Rosario Central.

image

Caruso, desde hace tiempo, viene “avisando” lo que, según él, puede llegar a suceder en distintas canchas del fútbol argentino, tanto en primera división como en el ascenso.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba

En un fútbol argentino cargado de suspicacias, Rosario Central es señalado como uno de los equipos que podrían recibir favores arbitrales.

Los motivos apuntan a dos factores: la llegada de Ángel Di María, con todo lo que implica la presencia de un campeón del mundo en el club, y la figura de su presidente, Gonzalo Belloso, con fuerte cercanía política a la cúpula de la AFA.

En la vereda opuesta aparece Talleres de Córdoba, que hasta hace algunas semanas era considerado un rival político de la Casa Madre del fútbol argentino.

En ese contexto se entienden las palabras de Ricardo Caruso Lombardi, que suman un condimento extra al partido, aunque no necesariamente tengan que convertirse en realidad.

El encuentro entre la “Academia” rosarina y el “Matador” cordobés se jugará el próximo domingo 21 de septiembre a las 19 horas en el Gigante de Arroyito.

Mientras los dirigidos por Ariel Holan pelean por adueñarse del primer puesto de la tabla anual y asegurar su lugar en la fase final del Torneo Clausura, el equipo de Carlos Tévez lucha en la parte baja para sumar puntos vitales en la pelea por la permanencia.

