Otra pálida para Talleres de Córdoba: Belgrano semifinalista de la Copa Argentina

image La alegría de Belgrano de Córdoba, que jugará semifinales de Copa Argentina. No solo sumaría una recordadísima estrella en caso de ser campeón, sino que también sacaría boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.

Allí el 3-1 definitivo para el equipo de Ricardo Zielinski, que clasificó a las semifinales. Ahora, deberá enfrentar a Argentinos Juniors.

Por el lado de Newell's todo es desolación y desconcierto. Sin clasificación momentánea a play-offs de la Liga Profesional, perdió los dos clásicos del año ante Rosario Central, sin rumbo futbolístico, eliminado en Copa Argentina y con un futuro incierto para su entrenador, Cristian Fabbiani.

image El Ogro Fabbiani.

Talleres de Córdoba, sufriendo por Belgrano y por sí mismo

La clasificación de Belgrano a semifinales del torneo más federal de todos es un dolor de cabeza para el Talleres de Córdoba de Carlos Tévez, que hoy se encuentra tan solo un punto por encima de San Martín de San Juan en la Tabla Anual y que lo exime de disputar un desempate para mantener la categoría. Aún así, quedan 24 puntos en juego y todo puede suceder.

El Santo Sanjuanino recibirá a Vélez Sarsfield este viernes (19/9) por la novena fecha del Torneo Clausura. El entrenador fortinero, Guillermo Barros Schelotto, muy probablemente apueste por un XI alternativo para el compromiso en el Hilario Sánchez, puesto que tendrá que revertir el resultado de Copa Libertadores ante Racing el martes siguiente (23/9).

La T, por su parte, visitará a Rosario Central en Arroyito, en uno de los duelos más atractivos de la fecha sin lugar a dudas. Para Tévez será un partido especial, ya que regresará al club en el que inició su carrera como DT. La Academia Rosarina debe ganar para no perderle pisada a River y a Boca en la clasificación general, pensando en las copas internacionales del año entrante.

Es tal la crisis institucional, social y deportiva del tallarín que su presidente, Andrés Fassi, tuvo que darse vuelta ante Claudio Chiqui Tapia para que no lo manden a la B...

Lo que se le viene a Talleres de Córdoba

Visitará a Rosario Central el domingo de septiembre 21 a las 19 horas en el Gigante de Arroyito por la novena jornada.

en el Gigante de Arroyito por la novena jornada. Recibirá a Sarmiento de Junín el sábado 27 de septiembrea las 21.15 horas en el Mario Alberto Kempes, por la décima fecha.

en el Mario Alberto Kempes, por la décima fecha. Recibirá a Belgrano de Córdoba el fin de semana del 5 de octubre, con horaro y día a confirmar.

Es decir, el conjunto tallarín se reencontrará con su gente recién el 27 de este mes. Habrán pasado casi 30 días desde la última vez que eso sucedió, que fue la derrota 0-1 ante Deportivo Riestra el pasado 31 de agosto.

Puede verse de manera positiva porque hay un clima social e institucional muy caliente, pero también, como un aspecto negativo, ya que lo más cómodo suele ser jugar de local. Y mucho más, en plena pelea por el descenso...

image Talleres de Córdoba coquetea con el descenso.

