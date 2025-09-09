Furia en Talleres de Córdoba: Tévez le dio 4 días libres al plantel

El mismo sábado hubo un amistoso ante Amsurrbac en el predio Amadeo Nuccetelli, que terminó 6 a 1 a favor del Matador. Luego de la goleada, el equipo fue nuevamente licenciado para las jornadas del domingo 7 y el lunes 8, según explicó ElDoceTV.

image Paradójico: Guillermo Farré, gloria de Belgrano de Córdoba, se convirtió en el nuevo DT de Aldosivi de Mar del Plata, que pelea el descenso con Talleres.

Lo que se le viene a Talleres de Córdoba

Visita a Tigre el domingo 14 de septiembre a las 20hs en el estadio José Dellagiovanna por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

en el estadio José Dellagiovanna por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Visita a Rosario Central el domingo de septiembre 21 a las 19 horas en el Gigante de Arroyito por la novena jornada.

en el Gigante de Arroyito por la novena jornada. Recibe a Sarmiento de Junín el sábado 27 de septiembrea las 21.15 horas en el Mario Alberto Kempes, por la décima fecha.

Es decir, el conjunto tallarín se reencontrará con su gente recién el 27 de este mes. Habrán pasado casi 30 días desde la última vez que eso sucedió, que fue la mencionada derrota 0-1 ante Deportivo Riestra el pasado domingo 31/8.

Puede verse de manera positiva porque hay un clima social e institucional muy caliente, pero también, como un aspecto negativo, ya que lo más cómodo suele ser jugar de local. Y mucho más, en plena pelea por el descenso...

Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata acumulan 18 puntos en la Tabla Anual, por lo que hoy por hoy, deberían desempatar para definir la permanencia en el fútbol grande de la Argentina.

San Martín de San Juan es el último equipo de ambas tablas que determinan la permanencia: la clasificación anual y la de promedios, por lo que el Santo Sanjuanino hoy libera ese espacio en la clasificación general y da lugar a este hipotético desempate entre el Matador y el Tiburón.

image La zona baja de la Tabla Anual. (Foto: Promiedos).

