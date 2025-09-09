Mientras Boca se entrena pensando en el partido del próximo domingo (14/9) ante Rosario Central en Arroyito, su entrenador, Miguel Ángel Russo, continúa con los cuidados y con reposo domiciliario luego de su internación por una infección urinaria. El responsable de dirigir la práctica fue Claudio Úbeda.
NO FUE A LA PRÁCTICA
Preocupación en Boca por otro faltazo de Miguel Ángel Russo
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, no pudo estar presente en la práctica matutina de este martes 9 de septiembre por indicación médica.
Miguelo se encuentra en su casa luego de haber permanecido tres días en el Instituto Fleni debido a que se le detectó una infección urinaria. El entrenador de 69 años estuvo en la clínica entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre, hasta recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar para iniciar el reposo que le fue indicado.
La Fecha FIFA le puso un breve freno al buen andar del Xeneize, que viene de hilvanar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi.
El último compromiso disputado por el club de la Ribera fue ante el Tiburón el pasado domingo 31 de agosto: tras haber conseguido los tres puntos en Mar del Plata, Russo le dio dos días libres al plantel, por lo que los entrenamientos en Boca Predio se retomaron recién el miércoles 3/9, pero sin la presencia del DT.
El viernes 5/9, sobre las 17hs, el técnico del CABJ recibió el alta médica. No pudo acudir a ningún entreno de la semana por su internación y porque el plantel tuvo libre sábado y domingo (6 y 7 de septiembre).
Preocupación en Boca: Russo sigue sin ir a los entrenamientos
Tras hacerse los chequeos este lunes por la mañana (8/9), los médicos le recomendaron que aún no vuelva a dirigir las prácticas en Boca y todo indica que el DT de 69 años recién volverá a estar al mando el fin de semana, según informó TyC Sports. Aunque todo está sujeto a la evolución de Miguelo.
Recapitulando: este lunes 8 y martes 9 de septiembre, Russo tampoco dio el presente en el regreso de Boca Juniors a los entrenamientos. El responsable de dirigir las prácticas fue su ayudante de campo, Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, integrante del cuerpo técnico xeneize.
Cuándo vuelve a jugar Boca
El Xeneize visitará al Rosario Central de Ariel Holan el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura.
Los dirigidos por Russo marchan terceros en la Zona A del Clausura y segundos en la tabla anual, clasificación en la que compiten con el Canalla por un lugar en la Copa Libertadores 2026.
