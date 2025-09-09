Preocupación en Boca por otro faltazo de Miguel Ángel Russo

image Miguel Ángel Russo.

Preocupación en Boca: Russo sigue sin ir a los entrenamientos

Tras hacerse los chequeos este lunes por la mañana (8/9), los médicos le recomendaron que aún no vuelva a dirigir las prácticas en Boca y todo indica que el DT de 69 años recién volverá a estar al mando el fin de semana, según informó TyC Sports. Aunque todo está sujeto a la evolución de Miguelo.

Recapitulando: este lunes 8 y martes 9 de septiembre, Russo tampoco dio el presente en el regreso de Boca Juniors a los entrenamientos. El responsable de dirigir las prácticas fue su ayudante de campo, Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, integrante del cuerpo técnico xeneize.

Según se comenta, no hay una fecha pautada para el regreso de Miguel Russo y todo está sujeto a cómo se sienta en el día a día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmilianoRaddi/status/1965387575407051261&partner=&hide_thread=false Boca se entrena en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Claudio Ubeda.



El xeneize trabaja pensando en Rosario Central.



Leandro Brey regresará a la titularidad luego de 229 días. Último partido vs Unión de Santa Fe en La Bombonera (1-1) pic.twitter.com/cTfammTAde — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) September 9, 2025

Cuándo vuelve a jugar Boca

El Xeneize visitará al Rosario Central de Ariel Holan el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Russo marchan terceros en la Zona A del Clausura y segundos en la tabla anual, clasificación en la que compiten con el Canalla por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

