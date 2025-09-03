Ricardo Centurión quiere 'pegar la vuelta': foto con Carlos Tevez y posible desembarco en Talleres

Mientras tanto, el Talleres de Tevez aún no logra despegar: perdió cuatro partidos, empató dos y solo superó a Independiente en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Ricardo Centurión, de casi regresar a las canchas a una desaparición preocupante

Si bien Centurión regresó a Vélez y retomó los entrenamientos a fines de 2023, su paso previo por Barracas Central no fue el mejor y terminó con su apartamiento del plantel por indisciplinas reiteradas. A su regreso, el entonces entrenador del “Fortín”, Gustavo Quinteros, decidió sumarlo a los entrenamientos, mientras que la dirigencia le brindó todo el apoyo posible en un intento más para que pueda recuperar su mejor nivel.

En febrero de 2024, Ricardo Centurión se había sumado a las prácticas y a fines de ese mes fue citado para el duelo ante Sportivo Las Parejas, por la Copa Argentina. Aunque en ese día se especulaba con su posible regreso, lo cierto es que el exjugador de Racing, Boca y San Lorenzo finalmente no vio acción ese día.

El largo historial de Ricardo Centurión

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

No sería la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de estar presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano. No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016, Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol. Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

El contrato de Ricardo Centurión en Oriente Petrolero

Ricardo Centurión tiene contrato con Oriente Petrolero hasta el 31 de diciembre de 2025 y su valor de mercado es de apenas 100.000 euros según Transfermarkt.

