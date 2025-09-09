Israel atacó delegación de Hamas en Qatar

Karoline Leavitt a la prensa.

Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, sin embargo, agregó “eliminar a Hamas” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

newly-sworn-in-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-makes-a-toast-during-a-cabinet-meeting-in-jerusalem.jpeg Hubo diálogo telefónico entre el primer Ministro Israelí y el jefe de Gobierno de USA. No trascendieron detalles.

Donald Trump mantuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le trasladó que “desea lograr la paz rápidamente”. Leavitt dijo que Trump “cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz”.

Por último, el presidente estadounidense hablado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes “agradecido su apoyo y amistad”. “Les aseguro que algo así no volverá a ocurrir en su territorio”, señaló.

Tras el ataque, los precios internacionales del petróleo subieron más de un dólar por barril.

Desde octubre de 2023, Israel lleva a cabo operaciones contra dirigentes de Hamas, luego de que el grupo cometió un atentado en Israel que causó la muerte de 1.200 personas y dejó 251 rehenes, según cifras oficiales israelíes. En el curso del conflicto, Israel ha realizado bombardeos y acciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen, ampliando el radio del enfrentamiento en Oriente Medio.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y AP)

Más noticias en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?