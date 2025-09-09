Los Milei tienen un problema: ¿Qué pasa cuando El Jefe no la ve?

Live Blog Post

Consenso: La política cambiaria está agotada y hay que cambiarla

Santiago Reina en Ámbico Financiero:

"(...) los especialistas debaten sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario. “Pueden llegar a octubre así. El riesgo es que tengan que usar los dólares del FMI y que empecemos a ver una caída de reservas para contener el tipo de cambio en el techo de la banda”, expresó Pedro Martínez Gerber, economista de PxQ.

Con una mirada algo similar, Federico Machado, economista de OPEN, ve que con lo aportado por el Fondo el equipo de Caputo "puede defender el techo muy bien hasta octubre pero con consecuencias graves para después".

Según 1816, el BCRA cuenta con aproximadamente US$20.000 millones de reservas líquidas para defender el techo de la banda. "La gran pregunta en el mercado es cuántas divisas estará dispuesto el Gobierno a vender de aquí a las elecciones de octubre", subrayó la consultora (...).

"¿Podrían dejar flotar sin defender ningún nivel? No puede descartarse del todo, pero implicaría un cambio significativo para un equipo económico que en estos 2 meses reflejó no sentirse cómodo con este nivel del tipo de cambio", agregó.

En cuanto a las posibilidades de un nuevo endurecimiento de las restricciones cambiarias, Pablo Moldovan, director de Centro Periferia, no lo ve como algo factible, aunque aclaró que "los controles de cambios no son binarios". "Este Gobierno aplicó restricciones a pagos de importación. En un contexto muy difícil no descarto medidas que restrinjan otros factores de demanda", detalló.

Mientras tanto, desde la sociedad de bolsa AdCap ven muy probable que el dólar toque el techo de la banda y que eso podría generar un punto de inflexión ya que "el Gobierno podría considerar reintroducir el cepo". (...)

En resumen, todos los caminos tienen aspectos que pueden ayudar al Gobierno pero, a la vez, algún tipo de costo negativo. (...)".