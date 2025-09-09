urgente24
Los Milei tienen un problema: ¿Qué pasa cuando El Jefe no la ve?

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
Karina Milel es El Jefe. Ella ratificó a su comando derrotado en Corrientes y en PBA. Javier Milei lo aceptó. Y así van hacia octubre. ¿Soberbia o impotencia?

9 de septiembre de 2025 - 09:19

EN VIVO

La teoría política imponía cambios a Javier Milei, el teórico de la economía que jamás pagó una quincena, igual que Federico Sturzenegger. En 2 semanas, La Libertad Avanza ha perdido 2 comicios, y por mucha diferencia. En un principio imaginaba ganar ambos. En la Provincia de Corrientes, aliada a Gustavo Valdés... pero quiso imponerle un candidato a gobernador al jefe político del territorio que había preparado su sucesión. Sobrevalorada LLA, fue destrozada en la tierra de José de San Martín. En la Provincia de Buenos Aires, confió en su alianza con el exPRO pero no supo / no pudo motivar a sus propios electores, quienes le dieron la espalda. La Jefa de ambas campañas fue Karina Milei, acompañada por 'Lule' Menem Menem, el amigo de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, sospechados de corromper a Karina 3%, según los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Pero Karina es 'El Jefe' de su hermano, el Presidente votado por el 56% de los electores. Javier Milei tenía algunos cambios bajo estudio pero ella se los bochó. Él golpeó sus tacos, dio media vuelta y aceptó. El problema es que casi todos los cambios acotaban, entendió ella, su poder. Probablemente fuese cierto pero es el problema de la omnipotencia. Y nunca aceptaría el despido de 'Lule', el primo del amigo íntimo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta el 10/12, cuando lo reemplazará su sucesor, a pesar de El Jefe. ¿Soberbia o impotencia de Karina? No hay cambios y el oficialismo avanza hacia los comicios de octubre con muchas dudas domésticas pero ella ha convencido a su hermano que el comicio será diferente. Los codiciosos agentes del mercado eligen confiar. Han hecho fortuna gracias al Grupo Anker, cuyas finanzas personales sin duda serán motivo de interés en el futuro, y anhelan 'que no se corte'.

Quienes creían que podían colaborar con el Presidente para que no reciba una derrota tremenda el 26/10 han sido defraudados, comenzando por algunos integrantes del heterogéneo colectivo Provincias Unidas. En cuanto al peronismo, ha recordado el olor a sangre. Si bien La Cámpora conspira contra el victorioso Axel Kicillof, puede intentar conspirar su motín por la perspectiva del 26/10, más allá de la lenguaraz mala intendente Mayra, vocera de Máximo (y de Martín Insaurralde). El problema es ¿quién apostaría por la Argentina en este escenario de transición? Pero la economía ya lleva 3 meses parados por la absurda política monetaria del Grupo Anker ¿Cuánta asifixia más tolerará?

Comencemos el VIVO del martes 09/09 producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

-------------------------

Live Blog Post

Uno de los fundadores de LLA (distanciado de Milei) ve "muy difícil revertir" la derrota

Agencia Noticias Argentinas:

El legislador porteño Eugenio Casielles, fundador de La Libertad Avanza (LLA) pero distanciado de Javier Milei desde 2024, afirmó que, debido a "la soberbia con la que se maneja" el oficialismo, "va a ser muy difícil de revertir" la derrota en las elecciones bonaerenses, y advirtió que "dentro de dos años la aceptación de la ciudadanía hacia el Gobierno va a ser mucho peor que hoy".

"No hicieron ninguna autocrítica sobre la gestión que están llevando adelante, y no hay ni un sector en Argentina que no haya empeorado (su situación) a partir de que llegaron al Gobierno", sostuvo Casielles en diálogo con Splendid AM 990.

El diputado porteño del Bloque República, escindido de LLA, enfatizó que los principales integrantes del Gobierno de Milei "se tiran entre ellos, no van ni dos años y hay una guerra desatada", y dijo que esto "genera preocupación" y la incógnita de "cómo va a seguir la gestión a partir de ahora, o cómo van a conseguir los dólares para poder seguir adelante".

"Sabemos que cuando se dispara una crisis como esta, aún para sectores que tienen experiencia, que saben llevar adelante los problemas económicos, se les pone muy cuesta arriba, imaginémonos para gente como esta que no tiene idea y encima tienen una cuota de soberbia altísima, es muy difícil", subrayó.

Live Blog Post

Tras la victoria de Fuerza Patria, Agustín Rossi cruzó a Maxi Pullaro: "Se acomoda según cómo sopla el viento"

Al día siguiente de la rotunda derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y de la distancia que tomó Maximiliano Pullaro de la gestión de Javier Milei, Agustín Rossi lo puso en falta al gobernador santafesino: "La gente no premia a dirigentes políticos que, como las hojas secas de los árboles, se acomodan según cómo sopla el viento. Y a Pullaro le cabe esta calificación", lanzó el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

En diálogo con radio Sí 89.9, Rossi despreció el golpe de timón de Pullaro, que ahora se percibe opositor a Milei. "Cuando el viento soplaba a favor de Milei, fue a Tucumán, firmó el Pacto de Mayo, apoyó la ley la Ley Bases, impidió que investiguemos al presidente Milei cuando hubo que formar la comisión investigadora por el caso Libra, le indicó a su senador (Eduardo) Galaretto que vote en contra de constituir comisión investigadora", recordó.

Live Blog Post

Rebote en el premarket: Las acciones argentinas intentan recuperarse en Wall Street

Luego de registrar caídas de más del 20% en el lunes posterior a las elecciones bonaerenses, las acciones argentinas intentan recuperarse en Wall Street y registran este martes alzas moderadas en el premarket, al rebotar hasta 4%.

En cambio, los bonos apenas crecen un 0,3%, mientras que habían recortado más de 18% en una jornada en la que el dólar escaló $45 y cerró el día a $1.425 en las pantallas del Banco Nación.

En el primer caso, Grupo Financiero Galicia, que en la primera rueda de la semana se había hundido casi 24%, sube un 2,77%. Asimismo, BBVA, que había retrocedido 24,41%, avanza 1,39%. En tanto, Grupo Supervielle escala más del 4%.

En sintonía, los papeles de YPF suman 2,3% tras haber registrado pérdidas de 15%, y los de Pampa Energía hacen lo propio hasta un 2,26%, mientras los de Edenor ascienden 3,8%.

Por su parte, los títulos de deuda no logran recuperarse de las caídas que llevaron al Riesgo País a superar los 1.100 puntos básicos, su nivel más alto en casi un año. Después de desplomarse más de 18%, los bonos en dólares muestran leves subas de hasta 0,3%, con el Global 2029 a la cabeza, que es seguido por el Bonar 2038.

El resultado de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en los que el peronismo agrupado en Fuerza Patria se impuso sobre la Alianza La Libertad Avanza -en unidad con el PRO- por más de 13 puntos, generó a su vez turbulencias en la cotización del dólar.

En el Banco Nación llegó a cotizar este lunes $1.460, pero luego de la intervención oficial cerró el día a $1.425, mismo valor en el que abre este martes.

Live Blog Post

Javier Milei apuesta a la "mesa política" con más interrogantes que certezas

Después de la decisión de conformar dos grupos de trabajo -uno interno y otro para abrir el diálogo con los gobernadores- tras el duro revés para La Libertad Avanza en las urnas bonaerenses, el Presidente liderara este martes un encuentro de la flamante "mesa política nacional". La reunión, pactada a las 9.30 en la Casa Rosada, contará con la participación de todos sus miembros, a saber: Javier y Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

La cita en Balcarce 50 busca poner paños fríos a la agitada combustión interna que generó el palazo electoral en la provincia de Buenos Aires, donde la fuerza violeta perdió frente a la peronista Fuerza Patria por 13 puntos, en una jornada en la que el gran ganadorfue Axel Kicillof, quien le reclamó un llamado a Milei para conversar, pero por el momento sólo obtuvo un mensaje de WhatsApp de Francos.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes oficiales en los pasillos, el mandatario libertario - que llegó a la casa de gobierno poco antes de las 9, proveniente de la Quinta de Olivos- pretende ponerse al frente de la estrategia de gestión para disminuir la tensión al interior de su partido. Mientras tanto, el jefe de Gabinete es el encargado de negociar la vuelta al diálogo con los gobernadores, al frente de lo que el Ejecutivo anunció en la víspera -también- como una "mesa federal". El mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, fue el primero en responder con dureza.

Por su parte, Carlos Sadir y Gustavo Sáez denunciaron "destrato" durante la gestión de Milei. Desde Provincias Unidas se mostraron abiertos al diálogo pero siguen sin una notificación oficial

"No me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplen su palabra, que nos traicionaron", señaló el gobernador de Salta.

Live Blog Post

Romina Diez al rescate de Karina Milei

Desde Rosario, fan de Romina Diez intenta defender a su amiga, Karina Milei:

Live Blog Post

Sebastián Pareja y sus socios siguen bajo la lupa

Live Blog Post

Leading case

Muy complicado todo en Nepal. Muchas imágenes han sido suprimidas por lo violento. El ministro de Finanzas terminó desnudo y arrojado a un arroyo. Antes sucedió esto:

Traducción: Nepal levantó su prohibición de las redes sociales un día después de que las protestas lideradas por jóvenes se tornaran mortales, con al menos 19 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad mientras los manifestantes se manifestaban contra la corrupción gubernamental.

Live Blog Post

Los Milei rechazaron el reclamo de "recambio" del Círculo Rojo

Francisco Aristi, en LetraP (se reproduce su data aunque se duda en general por el desconocimiento que revela sobre la propiedad de Pan American Energy):

"(…) A minutos de conocerse la diferencia de más de 13 puntos en las elecciones bonaerenses, el entrerriano Mario Grinman buscó relativizar el impacto de la derrota: “La provincia es peronista, no hay que dramatizar. Es una elección legislativa, no presidencial. El orden macro es más sólido, estamos en equilibrio presupuestario desde que llegó Milei”.

Grinman preside la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en la que tiene influencia Eduardo Eurnekian. En la CAC también ocupa un lugar Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y esposa de Alejandro Bulgheroni, dueño de Pan American Energy (...)

El titular de la UIA, representante de Techint (N. de la R.: Martín Rappallini), apuesta a su vínculo con Guillermo Francos y al Consejo de Mayo como espacio para impulsar la obsesión empresarial: una reforma laboral que limite los juicios contra empresas. Para esto, el oficialismo necesita revertir el golpe electoral y obtener en octubre un Congreso con mayor peso libertario.

Rappallini conoce la crisis en carne propia: es dueño de Cerámicas Alberdi, golpeada por la parálisis de la construcción. El fin de semana cerró la planta de ILVA Porcellanato en Pilar, con 300 personas despidas.

(...) Un empresario textil con inversiones en el conurbano norte agregó: “Hubo sorpresa por la diferencia en el resultado. No se ve crisis de Gobierno, pero si los mercados reaccionan con una corrida, todo puede volverse caótico. Los empresarios y trabajadores están al límite, nadie habla de inversiones y los despidos se aceleraron en los últimos 90 días”. (...)

En paralelo, Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y muy cercano a Milei, dijo en Radio Con Vos que “el Gobierno está ante una situación manejable hasta octubre, pero ante un resultado tan contundente Caputo debe estar esperando qué tipo de respaldo tiene y si sigue en sintonía con el Presidente”.

Live Blog Post

El plan que abortó Karina convertía a Juan Carlos Romero en Jefe de Gabinete (?)

Javier Laquidara en La Política Online cuenta trascendidos del plan que Santiago Caputo habría llevado a Javier Milei y abortó Karina Milei (aunque luego aclara que los de Caputo negaron estos nombres):

"(...) En primer lugar, (...) propone que la Jefatura de Gabinete quede en manos del salteño Juan Carlos Romero, que deja su banca de senador en diciembre.

(...) En el caso de que Francos dé un paso al costado será acompañado por el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. Para ese lugar, Caputo quiere a Joaquín de la Torre, que en los últimos días dijo que iba a votar a Gabriel Katopodis, como una manera de denostar el armado de Sebastián Pareja.

De la Torre tuvo un paso traumático por el mileismo: su hermano Pablo fue echado por Sandra Pettovello de la secretaría de Niñez en medio de denuncias de sobresueldos.

La salida de Luis Petri cuando asuma como diputado dejará vacante Defensa y para ese puesto el elegido por Caputo es Rodrigo de Loredo. (...)

En Seguridad pasa lo mismo con Patricia Bullrich, que se va al Senado en diciembre. En su lugar Caputo propone a Guillermo Montenegro, que ganó las elecciones en la 5ta.

En tanto que para correr a Martín Menem de la Cámara de Diputados, Caputo propone al titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. (…)".

juan carlos romero.jpg
Juan Carlos Romero.

Juan Carlos Romero.

Live Blog Post

Desesperación en OpenAI para convertirse en empresa con fines de lucro

The Wall Street Journal:

"Los ejecutivos de OpenAI están cada vez más preocupados de que el creciente escrutinio político en California pueda obstaculizar sus esfuerzos por convertirse en una empresa con fines de lucro y han discutido una opción de último recurso: mudarse fuera del estado. (N. de la R.: devaluar el poder de Microsoft en la actual estructura es un objetivo del cambio societario que intenta Sam Altman ¿Es factible un acuerdo Microsoft / Elon Musk para descabezar a Altman?).

Algunas de las organizaciones filantrópicas, sin fines de lucro y sindicatos más importantes de California están uniendo fuerzas para contrarrestar el ambicioso plan de reestructuración de la startup. Dado que OpenAI está controlada por una organización sin fines de lucro, solicitan al fiscal general del estado que garantice que la nueva empresa que creen no infrinja la ley estatal de fideicomisos benéficos.

Los fiscales generales de California y Delaware están investigando el plan propuesto por OpenAI . Los reguladores tienen la responsabilidad legal de proteger a las organizaciones benéficas de sus estados. Tienen la facultad de demandar a OpenAI por posibles infracciones de la ley para organizaciones sin fines de lucro o exigir a la empresa el pago de un acuerdo como condición para la reestructuración.

Un portavoz de OpenAI dijo que la compañía no tiene planes de abandonar California.

No reestructurarse podría ser catastrófico para la startup más valiosa del mundo, poniendo en peligro sus futuras iniciativas de recaudación de fondos y una posible salida a bolsa. Liderada por el director ejecutivo Sam Altman , OpenAI se gestiona actualmente como una subsidiaria que no emite acciones tradicionales y está controlada por una matriz sin fines de lucro. Esta estructura es impopular entre sus inversores, quienes impulsan el cambio. (...)".

altman milei.png
Sam Altman y Javier Milei.

Sam Altman y Javier Milei.

Live Blog Post

Elon Musk compra espectro de EchoStar para Starlink

SpaceX, la compañía respaldada por Elon Musk que posee la red de internet satelital Starlink, le compró espectro inalámbrico a EchoStar Corp. por US$ 17.000 millones, lo que le permite a la asediada por la autoridad estadounidense FCC, EchoStar (de Charlie Ergen) resolver una investigación regulatoria pendiente y pagar su deuda.

SpaceX adquirirá las licencias de espectro AWS-4 y del bloque H de EchoStar, designadas para comunicaciones satelitales y móviles, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. Pagará hasta US$ 8.500 millones en efectivo y hasta US$ 8.500 millones en acciones de SpaceX, que también acordó financiar un total de aproximadamente US$ 2.000 millones en pagos de intereses en efectivo sobre la deuda de EchoStar hasta noviembre de 2027.

La FCC acusó a EchoStar en mayo de no utilizar eficazmente el espectro que le fue otorgado y amenazó con retirarle algunas de sus valiosas licencias, lo que dio pie a una serie de negociaciones frenéticas, ya que EchoStar incumplió el pago de sus bonos y consideró declararse en quiebra. EchoStar afirmó que la investigación de la FCC había obstaculizado su capacidad para tomar decisiones sobre su red 5G.

Live Blog Post

Cambio enorme en la minería: Anglo American compra Teck

Bloomberg:

" Anglo American Plc acordó adquirir la canadiense Teck Resources Ltd. , creando una compañía de más de US$50.000 millones, en uno de los mayores acuerdos mineros en más de una década.

Anglo pagará 1,3301 acción por cada acción de Teck, en un acuerdo que representaría una prima del 17% sobre el precio de cierre de la acción de la minera canadiense el lunes 08/09, según cálculos de Bloomberg. Sin embargo, Anglo también pagará a sus inversores un dividendo extraordinario de 4.500 millones de dólares antes de la fusión, lo que significa que la prima efectiva sería de tan solo el 1%. Las empresas lo presentaron el martes 09/09 como una transacción sin prima. (...)

"Esto parece un golpe importante para Anglo American y si tienen éxito será un gran movimiento ya que estarán asegurando activos de cobre de alta calidad que la industria ha estado codiciando", dijo Duncan Hay, analista de minería de Panmure Liberum.

Los consejos de administración de ambas compañías recomiendan la operación por unanimidad. El director ejecutivo de Anglo, Duncan Wanblad, dirigirá la nueva compañía, mientras que el director ejecutivo de Teck, Jonathan Price, será suplente. La empresa fusionada, llamada Anglo Teck, tendrá su sede en Vancouver, y su cotización principal se realizará en Londres.

Anglo se ha asegurado el apoyo de la familia Keevil, que controla Teck a través de acciones Clase A con “supervoto” y cuya oposición previamente frustró el intento de Glencore Plc de comprar la compañía en 2023. (...)".

Live Blog Post

Otro martes de $LIBRA: Esperando a Melik, Zicavo, Villanueva y Massoni

La Comisión Investigadora sobre la memecoin $LIBRA se reunirá este martes 09/09 para escuchar (en teoría) los testimonios de 4 invitados.

La reunión está prevista para las 16:00, en la Sala 1 del 2do. piso del anexo “A”, a los efectos de recibir la declaración testimonial de

  • Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción),
  • María Florencia Zicavo (extitular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA),
  • Luis Francisco Villanueva (subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción) y
  • José Massoni (titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002).

Al respecto, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó que en el discurso de Javier Milei este domingo 07/09 en el que admitió la fuerte derrota electoral, el presidente dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores.

libra.png
Live Blog Post

Consenso: La política cambiaria está agotada y hay que cambiarla

Santiago Reina en Ámbico Financiero:

"(...) los especialistas debaten sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario. “Pueden llegar a octubre así. El riesgo es que tengan que usar los dólares del FMI y que empecemos a ver una caída de reservas para contener el tipo de cambio en el techo de la banda”, expresó Pedro Martínez Gerber, economista de PxQ.

Con una mirada algo similar, Federico Machado, economista de OPEN, ve que con lo aportado por el Fondo el equipo de Caputo "puede defender el techo muy bien hasta octubre pero con consecuencias graves para después".

Según 1816, el BCRA cuenta con aproximadamente US$20.000 millones de reservas líquidas para defender el techo de la banda. "La gran pregunta en el mercado es cuántas divisas estará dispuesto el Gobierno a vender de aquí a las elecciones de octubre", subrayó la consultora (...).

"¿Podrían dejar flotar sin defender ningún nivel? No puede descartarse del todo, pero implicaría un cambio significativo para un equipo económico que en estos 2 meses reflejó no sentirse cómodo con este nivel del tipo de cambio", agregó.

En cuanto a las posibilidades de un nuevo endurecimiento de las restricciones cambiarias, Pablo Moldovan, director de Centro Periferia, no lo ve como algo factible, aunque aclaró que "los controles de cambios no son binarios". "Este Gobierno aplicó restricciones a pagos de importación. En un contexto muy difícil no descarto medidas que restrinjan otros factores de demanda", detalló.

Mientras tanto, desde la sociedad de bolsa AdCap ven muy probable que el dólar toque el techo de la banda y que eso podría generar un punto de inflexión ya que "el Gobierno podría considerar reintroducir el cepo". (...)

En resumen, todos los caminos tienen aspectos que pueden ayudar al Gobierno pero, a la vez, algún tipo de costo negativo. (...)".

Live Blog Post

Grupo Anker busca una salida a su crisis autoinfligida

Jairo Straccia en El Cronista Comercial:

"(...) En las conversaciones en la tarde de ayer y en algunos mensajes de WhatsApp de operadores que tienen diálogo con los integrantes del equipo económico, había al menos 3 escenarios de lo que puede venir:

  1. Una eliminación de las bandas cambiarias para dejar que el tipo de cambio se reacomode algo más arriba de lo que tocó hasta ahora, de manera tal que una vez que alcance un precio más acorde con el funcionamiento de la economía entren fondos del exterior y la oferta termine logrando un nuevo equilibrio;
  2. A la par de esa estrategia, se comentó la posibilidad de algún anuncio del Palacio de Hacienda de nuevas líneas de financiamiento externo para intentar mostrar más robustez de la posición del Banco Central para enfrentar una jugada de ese tipo. Una fantasía: una línea directa de Estados Unidos como la que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó en algún momento luego de su visita al país.
  3. Algo más realista, en tanto, podría ser algún paquete especial de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (...) En ese contexto eventual, sin bandas para el dólar y con algún apoyo externo, en el ente monetario ya habían adelantado semanas atrás que pasada la elección podrían armar un esquema a la chilena de acumulación diaria de reservas, de manera tal de calmar a los mercados e intentar contribuir a una baja del riesgo país que se sabe, no se mueve tanto por el "riesgo kuka" sino por lo inconsistente de la no acumulación de dólares en el Central.

En cualquier caso, se trataría de una batería de decisiones que constituirían un giro que nadie sabe si podría hacerse sólo con anuncios técnicos o si debería incluir también algún relanzamiento de la gestión política con cambios en el gabinete en el marco de anuncios que apunten a cambiar el relato rumbo a la elección. (...)".

-------------------------

