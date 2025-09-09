Los Milei tienen un problema: ¿Qué pasa cuando El Jefe no la ve?

La teoría política imponía cambios a Javier Milei, el teórico de la economía que jamás pagó una quincena, igual que Federico Sturzenegger. En 2 semanas, La Libertad Avanza ha perdido 2 comicios, y por mucha diferencia. En un principio imaginaba ganar ambos. En la Provincia de Corrientes, aliada a Gustavo Valdés... pero quiso imponerle un candidato a gobernador al jefe político del territorio que había preparado su sucesión. Sobrevalorada LLA, fue destrozada en la tierra de José de San Martín. En la Provincia de Buenos Aires, confió en su alianza con el exPRO pero no supo / no pudo motivar a sus propios electores, quienes le dieron la espalda. La Jefa de ambas campañas fue Karina Milei, acompañada por 'Lule' Menem Menem, el amigo de los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, sospechados de corromper a Karina 3%, según los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Pero Karina es 'El Jefe' de su hermano, el Presidente votado por el 56% de los electores. Javier Milei tenía algunos cambios bajo estudio pero ella se los bochó. Él golpeó sus tacos, dio media vuelta y aceptó. El problema es que casi todos los cambios acotaban, entendió ella, su poder. Probablemente fuese cierto pero es el problema de la omnipotencia. Y nunca aceptaría el despido de 'Lule', el primo del amigo íntimo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta el 10/12, cuando lo reemplazará su sucesor, a pesar de El Jefe. ¿Soberbia o impotencia de Karina? No hay cambios y el oficialismo avanza hacia los comicios de octubre con muchas dudas domésticas pero ella ha convencido a su hermano que el comicio será diferente. Los codiciosos agentes del mercado eligen confiar. Han hecho fortuna gracias al Grupo Anker, cuyas finanzas personales sin duda serán motivo de interés en el futuro, y anhelan 'que no se corte'.
Uno de los fundadores de LLA (distanciado de Milei) ve "muy difícil revertir" la derrota
Agencia Noticias Argentinas:
El legislador porteño Eugenio Casielles, fundador de La Libertad Avanza (LLA) pero distanciado de Javier Milei desde 2024, afirmó que, debido a "la soberbia con la que se maneja" el oficialismo, "va a ser muy difícil de revertir" la derrota en las elecciones bonaerenses, y advirtió que "dentro de dos años la aceptación de la ciudadanía hacia el Gobierno va a ser mucho peor que hoy".
"No hicieron ninguna autocrítica sobre la gestión que están llevando adelante, y no hay ni un sector en Argentina que no haya empeorado (su situación) a partir de que llegaron al Gobierno", sostuvo Casielles en diálogo con Splendid AM 990.
El diputado porteño del Bloque República, escindido de LLA, enfatizó que los principales integrantes del Gobierno de Milei "se tiran entre ellos, no van ni dos años y hay una guerra desatada", y dijo que esto "genera preocupación" y la incógnita de "cómo va a seguir la gestión a partir de ahora, o cómo van a conseguir los dólares para poder seguir adelante".
"Sabemos que cuando se dispara una crisis como esta, aún para sectores que tienen experiencia, que saben llevar adelante los problemas económicos, se les pone muy cuesta arriba, imaginémonos para gente como esta que no tiene idea y encima tienen una cuota de soberbia altísima, es muy difícil", subrayó.
