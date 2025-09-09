Primer round del caso $LIBRA: El jefe Anticorrupción de Milei esquivó la citación del Congreso

Milei en la mira

La comisión también envió un cuestionario escrito al presidente Javier Milei. Los diputados quieren saber cómo se enteró del lanzamiento de $LIBRA apenas minutos después de su creación, por qué no denunció a Hayden Davis (el ideólogo del token) y cuál fue la relación del Gobierno con los responsables del proyecto. Milei tiene plazo para responder hasta el viernes 12.

Lo que viene

El Congreso ya aprobó nuevas citaciones: Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Demian Reidel, entre otros funcionarios, deberán presentarse a declarar. También empresarios del sector cripto como Mauricio Novelli, Charles Hoskinson y Diógenes Casares figuran en la lista de próximos testigos.

Con este escenario, la comisión investigadora comienza su camino con una primera señal incómoda: el jefe de la Oficina Anticorrupción, que debería dar el ejemplo, es el que intenta evitar dar explicaciones.

