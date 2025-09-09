La comisión investigadora del Congreso sobre el escándalo del criptoactivo $LIBRA arranca este martes 09/09 con sus primeras audiencias, pero el debut ya viene con polémica. Uno de los citados clave, Alejandro Melik —titular de la Oficina Anticorrupción del Gobierno— se negó a recibir la notificación oficial.
Primer round del caso $LIBRA: El jefe Anticorrupción de Milei esquivó la citación del Congreso
La comisión en el Congreso que investigará el escándalo del caso LIBRA arranca con las citaciones este martes 09/09. Habrá ausencias.
Según denunció el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presidente de la comisión, la situación obligó a los notificadores a pegar el escrito con cinta en la puerta del despacho de Melik. El funcionario debía presentarse a declarar hoy a las 16, aunque su presencia ahora está en duda.
“Lo primero que debería hacer el Gobierno, si de verdad quiere mostrar autocrítica, es dejar de evadir explicaciones frente a sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, lanzó Ferraro en su cuenta de X.
Citados y ausencias clave a la comisión LIBRA
Además de Melik, hoy están convocados otros tres testigos: dos ex agentes de la OA, Luis Villanueva y José Mazzoni, y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas $LIBRA. La funcionaria es de extrema confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y quedó bajo la lupa porque fue la única integrante de esa comisión creada por el Gobierno tras el escándalo.
Milei en la mira
La comisión también envió un cuestionario escrito al presidente Javier Milei. Los diputados quieren saber cómo se enteró del lanzamiento de $LIBRA apenas minutos después de su creación, por qué no denunció a Hayden Davis (el ideólogo del token) y cuál fue la relación del Gobierno con los responsables del proyecto. Milei tiene plazo para responder hasta el viernes 12.
Lo que viene
El Congreso ya aprobó nuevas citaciones: Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Demian Reidel, entre otros funcionarios, deberán presentarse a declarar. También empresarios del sector cripto como Mauricio Novelli, Charles Hoskinson y Diógenes Casares figuran en la lista de próximos testigos.
Con este escenario, la comisión investigadora comienza su camino con una primera señal incómoda: el jefe de la Oficina Anticorrupción, que debería dar el ejemplo, es el que intenta evitar dar explicaciones.
