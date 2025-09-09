Se mueve Diego Spagnuolo y en Py hablan de una ONG de asistencia a los arrepentidos

Cabe recordar que si el extitular de la Andis se acoge a la figura del “imputado colaborador” tendría una rebaja de la pena que le tocaría por los delitos denunciados, pero para ser aceptado en esa calidad deberá apuntar a personas que estén ‘arriba’ de su autoridad en el cargo que ocupaba o en su misma línea de responsabilidades, de lo cual resulta que a quienes mencione tendrán que ser altos funcionarios de la gestión libertaria.

¿ONG de arrepentidos en Comodoro Py?

La defensa del extitular de la Andis pidió postergar el debate por la nulidad de la causa que solicitaron los Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina SA.

Si bien no es una acción significativa en sí misma, adquiere relevancia porque es la primera movida que hace la defensa de Spagnuolo conformada por Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze en el expediente judicial.

Los dos letrados le pidieron al juez federal Sebastián Casanello que suspenda la tramitación de los incidentes, “hasta tanto se levante el secreto de sumario y esta defensa pueda acceder al conocimiento del mismo ”, reveló el portal Tiempo Argentino, que accedió a la presentación.

eduardo kovalivker Eduardo Kovalivker...desde la Suiza Argentina pidieron la nulidad de la causa pero Spagnuolo no opinó igual. Foto X: @Clavelina_HDS

“Hemos de señalar que encontrándose actualmente la causa bajo secreto de sumario y sin haber podido tomar vista del expediente todavía, pretender que se responda adecuada y suficientemente a la vista conferida en tal situación implica una afectación al debido proceso y un menoscabo del derecho de defensa en juicio de esta parte”, agregaron los abogados de Spagnuolo en el documento.

Según pudo saber Urgente24 de fuentes de Comodoro Py, corre el rumor allí del pedido de una organización no gubernamental de sumarse a la causa de las presuntas coimas en la Andis con la particularidad de que esta ONG se especializa en asistencia a testigos arrepentidos.

Sería mucha casualidad la aparición de esta organización tras la presentación judicial que hizo la defensa de Spagnuolo contra la nulidad de la causa y las fuertes versiones de este martes de que finalmente pediría acogerse al beneficio de la figura del imputado arrepentido.

