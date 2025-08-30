Escándalo en ANDIS Misiones por auditoría de pensiones por discapacidad y sellos apócrifos

Discapacidad y documentos apócrifos

Peñaloza negó cualquier vínculo con la ANDIS y aseguró que se trató de una falsificación. "Este viernes alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso. No coincide la tipografía y la firma estampada no se asemeja a la que utilizo", declaró a Clarín.

El cardiólogo, con más de cinco décadas de ejercicio en Pergamino, afirmó que se trata de una usurpación de identidad. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”, sostuvo, y confirmó que ya se comunicó con el fiscal de Pergamino y presentará una denuncia penal. Peñaloza también rechazó versiones que intentaban vincularlo con el oficialismo nacional: “No tengo relación alguna con La Libertad Avanza”, aclaró a Perfil.

La provincia de Misiones presenta un recurso judicial

El caso salió a la luz apenas horas después de que el Gobierno de Misiones presentara un recurso de amparo en la Justicia Federal para suspender las auditorías y retrotraer las bajas de pensiones por discapacidad.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, aseguró que existen al menos un centenar de casos plagados de irregularidades. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, advirtió. En el planteo judicial, la provincia solicitó la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas y que el Gobierno nacional garantice un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible. “El Gobierno nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo sin vulnerar derechos”, enfatizó Antúnez.

Las denuncias se suman al clima de conflictividad en torno a la política de revisión de pensiones por invalidez. En las últimas semanas, la ANDIS quedó en el centro de la polémica por la suspensión de más de 111 mil beneficios a nivel nacional y por el escándalo de los audios que derivaron en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo.

