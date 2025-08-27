Con la mayoría de las encuestas dando señales de alerta para la Casa Rosada, incluso antes de que estalle el escándalo por corrupción ANDIS (cayó la Confianza en el Gobierno, cayó la Confianza del Consumidor, cayó la imagen de Javier Milei), el oficialismo se muestra confiado de que este caso no tenga mayor repercusión en las próximas elecciones.
GRAN PROBLEMA PREELECTORAL
ANDIS: El 86% cree que hay corrupción en el Gobierno, que Karina está implicada y Milei encubre
Un relevamiento de los comentarios realizados en posteos de Instagram y Facebook para determinar qué opinan los usuarios sobre la denuncia de corrupción arrojó resultados fatales para Javier Milei.
Pero las encuestas remarcan que no es así. Lo demostró 'Management & Fit', tal como publicó Urgente24 en las últimas horas y ahora lo hace Horus con un extenso relevamiento de comentarios realizados en posteos de Instagram y Facebook.
Con ellos buscó determinar qué opinan los usuarios sobre la denuncia de corrupción por los audios de Spagnuolo y los resultados que arrojó fueron fatales para el Gobierno de Javier Milei a muy poco de las elecciones legislativas.
El estudio se hizo sobre 9,8 mil comentarios realizados en posteos de Instagram y Facebook, a nivel nacional, entre el 19 y el 24 de agosto de 2025, para determinar qué dicen las redes sociales sobre el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente, y a los primos Martín y "Lule" Menem.
Según este relevamiento, el 86% piensa que " existe corrupción en el Gobierno nacional y señalan que Karina Milei está implicada. La indignación por la corrupción se potencia porque los fondos desviados deberían haberse destinado a personas con discapacidad. Además, acusan a Javier Milei de encubrir el caso".
Por otra parte, según el estudio sobre el que publicó el sitio 'Perfil', apenas el 11% de los comentarios "defiende al oficialismo y ve el caso como una 'operación K amplificada por medios y periodistas ensobrados. Sostienen que las denuncias carecen de pruebas y que se busca debilitar a Milei en el marco electoral. Este sector ratifica su apoyo al presidente y afirma que 'los K no vuelven más'".
El escándalo ANDIS
Karina Milei fue denunciada por supuestas coimas millonarias por un contrato de medicamentos que se firmó entre una importante farmacéutica y el Estado. Todo arrancó con una grabación que se viralizó donde, en teoría, se oye la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), diciendo: "Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) 'Javi, está pasando esto, esto y esto'. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo".
En otra parte de la grabación se oye la frase que compromete a la hermanda de Javier Milei:
El miércoles 20, el abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente, a la secretaria general Karina Milei y al asesor Eduardo 'Lule' Menem así como a Spagnuolo y Eduardo Kovalivker por haber "participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos".
El letrado señaló que esa conducta constituiría los delitos de "cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública" y pidió que se investigue una presunta maniobra de
"asociación ilícita".
