ANDIS: El 86% cree que hay corrupción en el Gobierno, que Karina está implicada y Milei encubre

Por otra parte, según el estudio sobre el que publicó el sitio 'Perfil', apenas el 11% de los comentarios "defiende al oficialismo y ve el caso como una 'operación K amplificada por medios y periodistas ensobrados. Sostienen que las denuncias carecen de pruebas y que se busca debilitar a Milei en el marco electoral. Este sector ratifica su apoyo al presidente y afirma que 'los K no vuelven más'".

El escándalo ANDIS

karina-milei-y-martin-menem El escándalo de corrupción en ANDIS salpica a Karina Milei y a los primos Martín y "Lule" Menem.

Karina Milei fue denunciada por supuestas coimas millonarias por un contrato de medicamentos que se firmó entre una importante farmacéutica y el Estado. Todo arrancó con una grabación que se viralizó donde, en teoría, se oye la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), diciendo: "Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) 'Javi, está pasando esto, esto y esto'. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo".

En otra parte de la grabación se oye la frase que compromete a la hermanda de Javier Milei:

Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace 'la Suizo'? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevás el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina

El miércoles 20, el abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente, a la secretaria general Karina Milei y al asesor Eduardo 'Lule' Menem así como a Spagnuolo y Eduardo Kovalivker por haber "participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos".

El letrado señaló que esa conducta constituiría los delitos de "cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública" y pidió que se investigue una presunta maniobra de

"asociación ilícita".

