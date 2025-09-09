En una jornada marcada por la tensión, Mercado Pago, la aplicación de pagos y servicios financieros fundada por Marcos Galperin, decidió suspender temporalmente la venta de dólares el lunes pasado (08/09). La medida generó sorpresa entre los usuarios, quienes suelen recurrir a la plataforma para resguardar sus ahorros.
AHORROS
Mercado Pago limitó la compra de dólares: Por qué la app frenó operaciones
La gran pregunta es si este será el inicio de nuevas restricciones para quienes usan Mercado Pago para resguardar sus ahorros en dólares.
El parate ocurrió horas después de conocerse la derrota electoral de La Libertad Avanza, lo que disparó una ola de incertidumbre en los mercados. Desde la aplicación informaron que la interrupción se debía a “demoras técnicas”, pero el momento en que se produjo —con el dólar oficial saltando a $1.450— alimentó las especulaciones sobre un posible cepo temporal para contener la demanda.
Mercado Pago, dólares y la reacción tras la derrota de La Libertad Avanza
Según trascendió en redes sociales, la plataforma mantuvo bloqueadas las operaciones incluso después del mediodía, mientras el Banco Nación ajustaba el tipo de cambio en respuesta a la crisis. La entidad estatal abrió la jornada con el dólar a $1.460, cifra que coincidía con el escenario adverso que había anticipado JP Morgan en caso de una derrota dura del oficialismo.
El ajuste posterior a $1.450 y la falta de precio de referencia en el mercado generaron un verdadero caos minorista. Usuarios, en especial jubilados y pensionados, denunciaron que no podían acceder a la compra de dólares en un contexto donde la moneda estadounidense parecía no tener techo.
¿Qué impacto tuvo esta decisión entre los usuarios?
La medida de Mercado Pago dejó a muchos pequeños ahorristas sin la posibilidad de dolarizarse en un momento clave. Para aquellos usuarios que utilizan el dólar como fuente de inversión y lo ven como una forma de proteger sus ingresos frente a la inflación, la interrupción fue un golpe inesperado.
Más noticias en Urgente24
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar
Tic, tac: Las horas más difíciles de Javier Milei (y dilema crucial)
Los Milei tienen un problema: ¿Qué pasa cuando El Jefe no la ve?
El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Bondarenko
Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina