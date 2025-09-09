Mercado Pago limitó la compra de dólares: Por qué la app frenó operaciones

El ajuste posterior a $1.450 y la falta de precio de referencia en el mercado generaron un verdadero caos minorista. Usuarios, en especial jubilados y pensionados, denunciaron que no podían acceder a la compra de dólares en un contexto donde la moneda estadounidense parecía no tener techo.

¿Qué impacto tuvo esta decisión entre los usuarios?

La medida de Mercado Pago dejó a muchos pequeños ahorristas sin la posibilidad de dolarizarse en un momento clave. Para aquellos usuarios que utilizan el dólar como fuente de inversión y lo ven como una forma de proteger sus ingresos frente a la inflación, la interrupción fue un golpe inesperado.

Más noticias en Urgente24

Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar

Tic, tac: Las horas más difíciles de Javier Milei (y dilema crucial)

Los Milei tienen un problema: ¿Qué pasa cuando El Jefe no la ve?

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Bondarenko

Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina