Furor por los préstamos de Mercado Pago a tasa 0: quiénes pueden solicitarlo

La billetera virtual Mercado Pago está cada vez más cerca de convertirse en un banco digital. Además de poder pagar con QR, tarjetas, comprar dólares y acceder a descuentos ahora vas a tener la oportunidad de solicitar préstamos en la app.
Mercado Pago lanzó Dinero Plus y esta oportunidad la van a poder aprovechar algunos usuarios de la billetera virtual. Se trata de un préstamo o crédito como los del banco pero con requisitos algo distintos. Enterate quiénes pueden acceder.
Dinero Plus ofrece préstamos de hasta $10 millones para pymes. Es decir orientado a pequeñas y medianas empresas. Aquellos usuarios que deseen acceder a este crédito van a poder visualizar la opción en la app de la billetera virtual.
Los plazos para la devolución del dinero van desde los 7 a los 28 días, lo cual es bastante ajustado. Sin embargo, al estar orientado a pymes, se trata de un requisito indispensable. De esta manera Mercado Pago busca fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.
Dicha iniciativa está orientada a los comerciantes que operan a través de Mercado Libre o bien utilizan servicios de pago de Mercado Pago. El préstamo se acredita automáticamente en la cuenta del usuario y ya se puede comenzar a utilizar el dinero.
