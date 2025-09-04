Compras en Chile: cuánto podés gastar sin pagar impuestos en ARCA

Ingresar compras al país por vía terrestre o aérea es muy distinto. Cada uno tiene su franquicia máxima de dólares que se pueden gastar y si superás ese monto, deberás informar en aduana para pagar impuestos por el excedente. Sin embargo, hay algunas aclaraciones.
Comprar en Chile sin pagar impuestos en ARCA
Si viajás a Chile por vía terrestre (auto, colectivo, etc) o fluvial el máximo que podés gastar y traer al país son 300 dólares. Si lo hacés por vía aérea o marítima sube a 500 dólares. Además se suma una franquicia de 500 dólares más para gastar en el free shop de llegada.
Para no pagar impuestos deberás cumplir con esas restricciones. Si sobrepasas dicho valor, deberás pagar el 50% del excedente. Es decir, si gastaste 700 dólares, el excedente es 200 entonces vas a pagar 100.
Esto aplica más que nada a quienes traen mercadería en cantidades iguales donde no aplica para consumo personal. La indumentaria está fuera de estos límites siempre y cuando sea para uso propio. En cuando a electrónica podés traer un celular y una tablet o notebook. Si superás esa cantidad vas a tener que declararlo.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Esta es la billetera virtual que ARCA no podrá controlar en septiembre
El descuento de Mercado Pago en transporte que arrasa entre los usuarios
La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando
El outlet de Buenos Aires que remata todo y está causando furor