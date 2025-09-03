El descuento de Mercado Pago en transporte que arrasa entre los usuarios

Eso no es todo, porque si contás con la tarjeta física prepaga de Mercado Pago vas a poder obtener descuentos en subte. Se trata de un 50% de reintegro. En sí se trata de un 30% inicial con tope de $12.000 y un 20% extra que se verá reflejado por separado y hasta en 30 días hábiles desde que se realizó el pago. Así lo aclaran desde la billetera virtual.