Mercado Pago tiene muchos descuentos en su billetera virtual pero uno de ellos es muy aclamado por los usuarios. Ahora vas a poder acceder a un reintegro en transporte que sin duda te va a aliviar un poco el bolsillo en el día a día. No lo desaproveches.
El descuento de Mercado Pago en transporte que arrasa entre los usuarios
Mercado Pago ofrece una serie de descuentos en transporte que es muy aclamado por los usuarios. Una forma de ahorrar en el día a día.
Muchas líneas de colectivos de CABA comenzaron a implementar el pago con billeteras virtuales o tarjetas contactless. Además el subte ya se había sumado a esta invención. Por esa razón Mercado Pago tiene descuentos especiales en transporte para que utilices a diario.
Descuento en transporte con Mercado Pago
Esta promoción ofrece un 70% de descuento en el pago de colectivos que tengan habilitado dicho método. Solo aplica a los primeros dos viajes con un tope de reintegro de $2500. Estará disponible hasta el próximo 7 de septiembre inclusive.
Eso no es todo, porque si contás con la tarjeta física prepaga de Mercado Pago vas a poder obtener descuentos en subte. Se trata de un 50% de reintegro. En sí se trata de un 30% inicial con tope de $12.000 y un 20% extra que se verá reflejado por separado y hasta en 30 días hábiles desde que se realizó el pago. Así lo aclaran desde la billetera virtual.
Si utilizás mucho el transporte tenés que saber que estos descuentos son muy necesarios para ahorrar en el día a día. Mercado Pago, así como otras billeteras virtuales o bancos, tienen muchísimas promociones para utilizar subtes o colectivos.
