ARCA vigila constantemente las transferencias y gastos que se realizan en distintas billeteras virtuales. Hay una de ellas que no es permeable a las vigilancias de la entidad y vas a poder realizar todo tipo de movimientos sin estar en el radar de la ex AFIP.
TOMÁ NOTA
Esta es la billetera virtual que ARCA no podrá controlar en septiembre
ARCA suele vigilar y controlar ciertas billeteras virtuales en Argentina. Sin embargo hay una a la que no puede acceder.
Billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X, Ualá, entre otras, están en la vigilancia de ARCA. Si bien por el momento los controles no son demasiado exhaustivos, se prevé que en el futuro sea con la misma rigurosidad que lo que sucede con las entidades bancarias.
La billetera virtual que ARCA no puede controlar
Si bien podés seguir utilizando las billeteras virtuales más convencionales para realizar pagos y demás movimientos, hay una de ellas que está libre de la vigilancia de ARCA. Se trata de PayPal, una plataforma global de pagos digitales que tiene sede en Estados Unidos.
La misma permite recibir pagos en dólares y también convertirlos en otra moneda, como por ejemplo en pesos. Ya que esta entidad no tiene convenio vigente de intercambio de información en Argentina podés hacer transacciones libremente.
PayPal es muy utilizada por aquellos que reciben pagos en dólares u otras monedas extranjeras. Sin embargo, se recomienda no realizar grandes movimientos de dinero en esta billetera digital porque aún así podrían exigirte comprobantes de los fondos en algún momento.
