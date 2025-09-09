OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, se prepara para revolucionar Hollywood con su primera incursión en el cine: una película de animación generada por inteligencia artificial que promete cambiar para siempre las reglas del juego para Pixar y Dreamworks, y el séptimo arte en general.
¿SE ACABÓ HOLLYWOOD?
OpenAI desafía a Pixar y Dreamworks con su primera película creada con inteligencia artificial
OpenAI planea estrenar "Critterz" en Cannes 2026 con un presupuesto récord de solo 30US$ millones y una producción de apenas nueve meses.
El experimento de OpenAI que puede cambiar Hollywood para siempre
Critterz, el largometraje que narra las aventuras de criaturas del bosque cuando un extraño perturba su aldea, representa mucho más que una simple película. Es la declaración de guerra de la IA contra los métodos tradicionales de animación que durante décadas dominaron gigantes como Disney, Pixar y DreamWorks. Con un cronograma de producción que desafía toda lógica industrial, el proyecto liderado por Chad Nelson, especialista creativo de OpenAI, busca demostrar que la tecnología puede crear contenido cinematográfico de calidad superior en una fracción del tiempo y costo habitual.
La apuesta resulta audaz por donde se la mire. Mientras que las superproducciones de Pixar requieren presupuestos que rondan los 200 millones de dólares y cronogramas de cuatro años, Critterz se produce con apenas 30 millones y en nueve meses. Esta diferencia abismal no solo desafía los paradigmas económicos de la industria, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro del empleo creativo en el séptimo arte.
James Richardson, cofundador de Vertigo Films con sede en Londres, y su socio Nik Kleverov de Native Foreign en Los Ángeles, colaboran en esta producción que combina herramientas de IA con métodos tradicionales. Ambos estudios trabajan junto a Federation Studios, la empresa matriz parisina que financia el proyecto, desarrollando un modelo de compensación innovador que permite a las 30 personas involucradas participar de las ganancias.
El guión, creado por los mismos escritores de "Paddington en Perú", ya está finalizado, y el casting de voces se definirá próximamente. Aunque la película se produce mayoritariamente con GPT-5 y las herramientas de generación de imágenes de OpenAI, los creadores mantienen elementos humanos estratégicos: actores de voz profesionales y artistas que crean bocetos iniciales para alimentar los algoritmos.
La batalla por el corazón del público cinéfilo
Sin embargo, el mayor desafío no será técnico sino emocional. ¿Aceptará el público que las máquinas creen sus entretenimientos? Las recientes huelgas de guionistas y actores en Hollywood evidenciaron la resistencia del sector ante la amenaza de la automatización creativa. Empresas como Disney y Universal incluso demandaron a Midjourney por presunto uso indebido de propiedades intelectuales protegidas.
El éxito o fracaso de esta producción podría acelerar o frenar la adopción masiva de IA en la industria cinematográfica, convirtiendo este proyecto en un experimento histórico cuyas consecuencias trascienden el entretenimiento.
El estreno mundial está programado para el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2026, donde Critterz enfrentará el veredicto más implacable: la crítica especializada y la audiencia internacional.
