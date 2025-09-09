OpenAI desafía a Pixar y Dreamworks con su primera película creada con inteligencia artificial

Embed - — REMASTERED with Sora

James Richardson, cofundador de Vertigo Films con sede en Londres, y su socio Nik Kleverov de Native Foreign en Los Ángeles, colaboran en esta producción que combina herramientas de IA con métodos tradicionales. Ambos estudios trabajan junto a Federation Studios, la empresa matriz parisina que financia el proyecto, desarrollando un modelo de compensación innovador que permite a las 30 personas involucradas participar de las ganancias.

El guión, creado por los mismos escritores de "Paddington en Perú", ya está finalizado, y el casting de voces se definirá próximamente. Aunque la película se produce mayoritariamente con GPT-5 y las herramientas de generación de imágenes de OpenAI, los creadores mantienen elementos humanos estratégicos: actores de voz profesionales y artistas que crean bocetos iniciales para alimentar los algoritmos.

La batalla por el corazón del público cinéfilo

Sin embargo, el mayor desafío no será técnico sino emocional. ¿Aceptará el público que las máquinas creen sus entretenimientos? Las recientes huelgas de guionistas y actores en Hollywood evidenciaron la resistencia del sector ante la amenaza de la automatización creativa. Empresas como Disney y Universal incluso demandaron a Midjourney por presunto uso indebido de propiedades intelectuales protegidas.

El éxito o fracaso de esta producción podría acelerar o frenar la adopción masiva de IA en la industria cinematográfica, convirtiendo este proyecto en un experimento histórico cuyas consecuencias trascienden el entretenimiento.

El estreno mundial está programado para el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2026, donde Critterz enfrentará el veredicto más implacable: la crítica especializada y la audiencia internacional.

