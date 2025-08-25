Elon Musk declara la guerra total: Demandó a Apple y OpenAI por "monopolio desleal"

Sin embargo, cuando su aplicación no alcanzó el codiciado podio, el magnate explotó sin filtros: acusó directamente a Apple de cometer "una violación antimonopolio inequívoca" y de "comportarse de una manera que hace imposible para cualquier empresa de IA que no sea OpenAI alcanzar el número 1 en el App Store".

image

Sin embargo, los propios comentarios de la comunidad en X, informaron que la teoría de Musk está mal infundada y DeepSeek es el ejemplo:

image

La venganza del cofundador traicionado

La ironía de la situación resulta cinematográfica: Musk, quien fue cofundador y copresidente de OpenAI en 2015, ahora busca destruir completamente la empresa que ayudó a crear tras abandonarla en 2018 por "desacuerdos fundamentales sobre la dirección de la compañía".

La historia de esta enemistad se remonta a los primeros días de OpenAI, cuando Musk y Altman trabajaban juntos con el sueño compartido de desarrollar inteligencia artificial segura para la humanidad. Sin embargo, las diferencias filosóficas y comerciales terminaron fracturando irremediablemente esta sociedad, convirtiendo a estos dos genios de la tecnología en enemigos irreconciliables.

image

Sam Altman no se quedó callado ante las acusaciones y contraatacó ferozmente en redes sociales, calificando la demanda como parte del "patrón continuo de acoso del señor Musk". Además, no dudó en tildar al magnate de hipócrita, sugiriendo públicamente que el propio Musk "manipula X para beneficiar a sus propias empresas y perjudicar a sus competidores y a la gente que no le gusta".

image

El enfrentamiento entre estos titanes no se limita solo a declaraciones mediáticas. Musk ya demandó previamente a OpenAI el año pasado, acusando a la empresa y a sus fundadores Sam Altman y Greg Brockman de traicionar el contrato fundacional al priorizar intereses comerciales por encima del bien público. Como si eso fuera poco, en febrero de este año, Musk lideró un grupo de inversores en una oferta hostile de 97.400 millones de dólares para adquirir OpenAI, propuesta que fue rechazada categóricamente.

La asociación Apple-OpenAI, anunciada estratégicamente en junio pasado y programada para implementarse en diciembre, otorgaría a ChatGPT acceso privilegiado a miles de millones de consultas diarias de usuarios de iPhone en todo el mundo.

