Los animales "zombis" invaden Estados Unidos y los científicos lanzan una advertencia

Usuarios comparten fotos impactantes en redes sociales desde estados como Nueva York, Pensilvania y Wisconsin, mostrando… pic.twitter.com/6KGbsCMSXh — Urgente24.com (@U24noticias) August 25, 2025

La fibromatosis, causante de esta transformación terrorífica, pertenece a la familia de papilomavirus que afecta piel y membranas mucosas. Según el Departamento de Recursos Naturales de Indiana, esta enfermedad viral se transmite principalmente através de picaduras de insectos hematófagos como mosquitos y garrapatas.

Los tumores cutáneos pueden alcanzar hasta 25 milímetros de diámetro, creando ese aspecto "frankenstein" que está aterrorizando a las comunidades. Aunque inicialmente las lesiones permanecen en la superficie, en casos excepcionales pueden avanzar hacia órganos internos, debilitando gravemente a los animales y volviéndolos letárgicos.

¿Amenaza real para los humanos?

La pregunta que mantiene en vilo a millones de estadounidenses es si esta enfermedad puede saltar la barrera de especies. Afortunadamente, los especialistas son categóricos: la fibromatosis no representa ningún riesgo para humanos, perros o gatos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington señala que los casos se intensifican durante finales del verano y otoño, coincidiendo con el pico de actividad de los insectos vectores. Los comederos para animales se convirtieron en focos de transmisión, ya que el virus se propaga através del contacto directo entre animales sanos e infectados mediante lesiones o saliva.

image La enfermedad, aunque aterradora en apariencia, generalmente se cura por sí sola sin comprometer la supervivencia del animal afectado.

No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto directo con animales que presenten estos síntomas y mantener limpios los comederos para fauna silvestre.

---------------------------------------------------------------

