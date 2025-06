28 Años Después: El estreno de zombis que rompe cines con críticas perfectas

Más drama que terror en este estreno único

Los primeros reviews posicionan la película con puntajes superiores a 28 Days Later (87%) y 28 Weeks Later (72%), marcando un hito en la trilogía. La crítica especializada destaca que no se trata simplemente de otra película de zombis, sino de una experiencia cinematográfica que combina terror, filosofía y profundidad emocional de manera excepcional.