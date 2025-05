El "volcán zombie" que tiene desconcertada a la ciencia por su extraña actividad

Lo curioso es que Uturuncu está justo encima del Complejo Volcánico Altiplano-Puna, la mayor masa magmática conocida en la corteza terrestre. Pero el magma no está subiendo: lo que causa el levantamiento en el centro del volcán es la presión de fluidos hidrotermales, no magma en ascenso. En otras palabras: el monstruo está inquieto, pero no furioso.