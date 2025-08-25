La adicción al celular es real: Científicos descubren esto en el cerebro

A los participantes también se les mostró una variedad de imágenes que mostraban "teléfonos inteligentes frente a estímulos neutros y teléfonos inteligentes activos frente a inactivos", se lee en el estudio.

Entre los resultados, la restricción del teléfono celular por 72 horas provocó cambios en el sistema de recompensas del cerebro.

"Se encontraron asociaciones entre los cambios en la adicción cerebral a lo largo del tiempo y los sistemas de neurotransmisores con la adicción", escribieron los autores.

Algunos cambios cerebrales observados se asociaron con los sistemas de serotonina y dopamina, esta última vinculada a la motivación, recompensa y placer.

De hecho, los investigadores encontraron que, "la restricción de teléfonos inteligentes parece mostrar paralelismos con la abstinencia de las respectivas drogas en otras adicciones o incluso el antojo de comida".

Así lo explica Science Alert: "Cuando se utilizaron imágenes de teléfonos como estímulos, se observaron cambios en partes del cerebro vinculadas al procesamiento de recompensas y los antojos, similares en algunos aspectos a las señales cerebrales relacionadas con las adicciones a sustancias, lo que sugiere que nuestros teléfonos pueden ser adictivos como la nicotina o el alcohol".

Por otro lado, el estado de ánimo de los participantes no se vio afectado. Sin embargo, los científicos creen que es importante realizar más estudios sobre los efectos de la restricción del uso de celulares.

"Los mecanismos neuronales identificados podrían promover considerablemente la conducta adictiva en personas con riesgo de uso excesivo de teléfonos inteligentes", agregaron.

La hallazgos se han publicado en Computers in Human Behavior.

Consecuencias de la adicción al teléfono celular

La adicción a los teléfonos inteligentes o a Internet puede afectar negativamente la calidad de vida de las personas. En el sitio especializado HelpGuide.org mencionan algunos efectos de la adicción al teléfono:

Aumento de la soledad

Aumento de la depresión

Aumento del estrés

Amento de la ansiedad

Agravamiento de los trastornos de déficit de atención

Disminución de la capacidad de concentración y pensamiento profundo o creativo

Interrupción del sueño

